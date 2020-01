Evo Morales diz que se voltar à Bolívia formará “milícias armadas”

O ex-presidente boliviano Evo Morales disse neste domingo, 12, que, se voltar ao país, formará “milícias armadas do povo”, como na Venezuela, ao relembrar de sua renúncia em novembro, depois de perder o apoio dos militares e da polícia por denúncias de fraude eleitoral. Em declaração feita na Argentina, onde reside atualmente, à Rádio Kawsachum Coca (RKC), Morales disse que organizaria frentes paramilitares para brigar por seu governo. “Se eu voltar, teria que organizar, como na Venezuela, milícias armadas do povo”.

Morales considerou “um grande erro” não ter uma alternativa para defender seu governo, que caiu após um motim policial e a declaração pública de comando das Forças Armadas para que deixasse o cargo que ocupou por quase 14 anos. “Por que esse golpe de Estado? Entre os movimentos sociais e o governo reconhecemos que confiamos muito. Foi um grande erro, não tínhamos um plano B”, afirmou.

As declarações de Morales, sobre quem pesa um mandado de prisão emitido pelo Ministério Público boliviano após denúncia de “sedição e terrorismo”, podem agravar o seu caso, disse Israel Alanoca, vice-ministro do governo de Jeanine Áñez, atual presidente do país. Seu principal rival nas eleições de outubro, o ex-presidente Carlos Mesa tuitou que Morales “primeiro queria cercar as cidades e agora sugere armar grupos irregulares e violentos para enfrentar os bolivianos e as Forças Armadas”.

Mesa se referiu, assim, à acusação do governo de Áñez sobre um áudio atribuído a Morales, onde uma voz instrui um líder cocaleiro a sitiar as cidades e bloquear o suprimento de comida. “Essas ameaças recorrentes mostram as verdadeiras intenções de Morales”, disse Mesa.