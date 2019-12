Evidência é ‘esmagadora’, afirma relatório de impeachment contra Trump

O relatório do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados sobre o processo de impeachment aberto pela casa contra o presidente americano, Donald Trump, foi divulgado nesta terça-feira, 3. Segundo o documento, encabeçado pelo presidente do Comitê, o democrata Adam Schiff, a “evidência de má conduta do presidente é esmagadora”.

O relatório é resultado de dezenas de audiências abertas e fechadas realizadas ao longo de outubro e novembro para averiguar a participação de Trump na campanha de pressão ao governo da Ucrânia. O presidente americano é acusado de tentar coagir as autoridades do país do leste europeu para que investigassem o pré-candidato democrata às eleições de 2020, Joe Biden.

A partir da quarta-feira, 4, o processo de impeachment passa a ser comandado pelo Comitê Judiciário da Câmara e seu presidente, o também democrata Jerrold Nadler, para analisar se Trump teria infringido a Constituição americana.