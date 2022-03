EUA, UE e G7 pedem mudança de status comercial com Rússia

Os Estados Unidos, a União Europeia e membros do G7 anunciaram nesta sexta-feira, 11, que irão pedir a revogação do status de “nação mais favorecida” para a Rússia, que consiste em benefícios e garantias comerciais.

De acordo com a Casa Branca, a medida representa mais uma “ação para continuar responsabilizando a Rússia por sua guerra não provocada e injustificada contra a Ucrânia”, sem dar mais detalhes.

Retirar o país do status de nação favorecida abre caminho para que os aliados ocidentais possam impor uma série de tarifas sobre produtos russos, o que aumenta ainda mais a pressão econômica sobre a Rússia.

A nova sanção se junta a uma série de medidas coordenadas pelos governos do Ocidente, como controle de exportação e restrições bancárias, que têm como objetivo pressionar o presidente russo, Vladimir Putin, a encerrar o conflito na Ucrânia. Cada país irá implementar a mudança de status comercial de acordo com suas próprias legislações.

Nos Estados Unidos, por exemplo, para que um país deixe de ser uma ‘nação favorecido’ é preciso aprovação do Congresso. Os partidos democrata e republicano, porém, já sinalizaram que são a favor da ação.

De acordo com o presidente americano, Joe Biden, mais sanções serão aplicadas a oligarcas russos e alguns de seus familiares.

Segundo ele, “essas pessoas apoiam Putin e roubam do povo russo para esconder seu dinheiro em nossos países. Eles fazem parte da cleptocracia que existe em Moscou e devem compartilhar a dor dessas sanções”, completando que as importações de frutos do mar, vodca e diamantes serão proibidas.

“Enquanto estamos perseguindo seus iates luxuosos e suas casas de veraneio, que valem centenas de milhões de dólares, também vamos dificultar a compra de produtos de alta qualidade fabricados em nosso país, proibindo a exportação de produtos de luxo para a Rússia”, disse.

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), as chances dos russos entrarem em uma “profunda recessão” ainda este ano são altas. Em 2019, a Rússia e os Estados Unidos somaram mais de 28 bilhões de dólares em comércio, que tem como principais itens combustíveis minerais, metais preciosos e pedras, ferro e aço, fertilizantes e produtos químicos inorgânicos.

Na última terça-feira, Biden já havia proibido a importação imediata de petróleo e energia russa, ao mesmo tempo que alguns governadores ordenaram que lojas de bebidas administradas pelo governo parassem de vender bebidas alcoólicas produzidas em território russo.