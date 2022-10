EUA: Republicanos apresentam projeto de lei anti-LGBTQIA+

20 out 2022, 14h09

Por Matheus Deccache 20 out 2022, 14h09

Membros do Partido Republicano no Congresso dos Estados Unidos apresentaram, nesta quinta-feira, 20, uma medida que proíbe que partes do orçamento federal sejam utilizadas para ensinar crianças menores de 10 anos sobre conteúdos LGBTQIA+.

Segundo o projeto de lei, será proibido o direcionamento de fundos federais para ensinar crianças sobre “material sexualmente orientado”, bem como “qualquer tópico envolvendo identidade de gênero, disforia de gênero, transgenerismo, orientação sexual ou assuntos relacionados”.

+ Projeto de lei anti-LGBTQIA+ avança na Flórida

Caso avance, a medida trará efeitos de longo alcance para o sistema educacional dos Estados Unidos, uma vez que diversas instituições, como escolas e bibliotecas, dependem do dinheiro do governo federal. Além do corte de verbas, o projeto também dá o direito aos pais de alunos processarem instituições caso seus filhos sejam expostos ao material proibido.

O texto foi apresentado pelo republicano Mike Johnson, do estado da Louisiana, e recebeu apoio de outros 32 membros do Partido Republicano no Congresso. Para ele, “o Partido Democrata e seus aliados culturais estão em uma cruzada equivocada para expor crianças pequenas a imagens sexuais e ideologia radical de gênero”.

“Este projeto de lei de bom senso é simples. Nenhum dinheiro de impostos federais deve ir para agências governamentais federais, estaduais ou locais, ou organizações privadas que expõem intencionalmente crianças menores de 10 anos a material sexualmente explícito”, disse Johnson em comunicado.

Continua após a publicidade

+ EUA: O retrocesso imposto por governadores republicanos nas escolas

É improvável que a medida se torne lei enquanto os democratas controlarem o Congresso e a Casa Branca, mas a ação mostra a movimentação dos republicanos em se concentrar em pautas anti-LGBT como forma de reunir a sua base. Além disso, o país terá eleições legislativas em novembro, que podem mudar a configuração do Congresso e, provavelmente, dar o controle da Câmara aos republicanos.

No início deste ano, o governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou uma lei que impedia as escolas de ensinar sobre orientação sexual ou identidade de gênero até a terceira série, “ou de uma maneira que não seja apropriada à idade ou ao desenvolvimento dos alunos, de acordo com os padrões estaduais”.

Fora a Flórida, mais de uma dúzia de estados controlados pelos republicanos introduziram os projetos de lei apelidados de “don’t say gay” (“não diga a palavra gay”) ao longo do ano. As medidas visam limitar a discussão sobre homossexualidade e incentivam pais a processarem escolas e professores que se dedicarem ao assunto.

+ Como o governador da Flórida virou um dos republicanos mais influentes

O ano passado foi histórico em relação à legislação anti-LGBT nos Estados Unidos. De acordo com dados do grupo Human Rights Campaign, 250 projetos de lei relacionados ao assunto foram apresentados e pelo menos 17 chegaram a ser promulgados.

Vários estados americanos como o Arizona, Alabama, Kentucky, Indiana, New Hampshire, Oklahoma e Dakota do Sul já introduziram esse tipo de legislação em seus territórios.