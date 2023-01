EUA registraram 510 OVNIS no ano passado, diz relatório

Um relatório do governo americano divulgado nesta quinta-feira 12 relata que os Estados Unidos já registraram 510 relatórios de objetos voadores não identificados (OVNIS) no ano passado. O documento destaca que, embora não haja evidências de extraterrestres, os objetos voadores ainda representam uma ameaça.

Em 2022, o Pentágono abriu um escritório focado exclusivamente em receber e analisar todos os relatórios de fenômenos não identificados, chamado de Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios. O departamento trabalha com as agências de inteligência do governo para avaliar melhor esses incidentes.

Segundo o governo americano, a maioria dos encontros com objetos voadores foram relatados por pilotos militares.

“Os eventos continuam ocorrendo em espaço aéreo restrito ou sensível, destacando possíveis preocupações com a segurança do voo ou atividade de coleta adversária”, disse o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional no relatório.

A versão sigilosa do relatório aborda quantos desses objetos foram encontrados perto de locais onde operam usinas nucleares, ou locais de armazenamento de armas nucleares.

Os 510 objetos analisados, de acordo com os Estados Unidos, incluem 144 objetos registrados anteriormente e 366 novos avistamentos. Os fenômenos podem ser caracterizados como sistemas de aeronaves não tripuladas, como drones, ou objetos semelhantes a balões, conforme indica o documento.

O governo americano afirma que o escritório do Pentágono também deve incluir quaisquer objetos não identificados que se movam debaixo d’água, no ar ou no espaço. O Escritório do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI, na sigla em inglês) disse que a postura de ênfase de que os objetos podem representar uma ameaça provavelmente contribuiu para os registros adicionais.