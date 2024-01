EUA realizam apreensão de armas iranianas destinadas aos houthis do Iêmen

O Comando Central dos Estados Unidos afirmou nesta terça-feira, 16, ter apreendido um carregamento de armas avançadas do Irã destinadas aos rebeldes houthis do Iêmen. A operação, que o governo americano disse ter sido a primeira do tipo, ocorreu em 11 de janeiro.

A apreensão de armas ocorre em meio a ataques da milícia islâmica iemenita contra embarcações mercantes no Mar Vermelho, parte da principal rota comercial marítima do mundo, que liga Ásia e Europa pelo Canal de Suez.

As investidas, que começaram em novembro, continuam apesar do destacamento de navios de guerra americanos e britânicos na região. Nesta terça, por exemplo, um cargueiro grego foi atingido por um míssil na costa do Iêmen. Segundo a empresa Ambrey, depois de ser alvejada, a embarcação que se dirigia a Suez mudou de rumo e conseguiu chegar a um porto.

No domingo 14, as forças dos Estados Unidos no Mar Vermelho abateram um míssil de cruzeiro dos houthis que tinha como alvo um destróier americano, e na segunda-feira um navio de carga, também americano, foi atingido por outro míssil dos rebeldes no Golfo de Omã.

Os lançamentos de mísseis ocorrem apesar dos contra-ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido, que na sexta-feira passada atingiram vários locais controlados pelos houthis no Iêmen.

Os rebeldes miram o que consideram navios ligados a Israel, mas depois dos ataques de sexta-feira, declararam qualquer embarcação americana e britânica como “alvos legítimos”.