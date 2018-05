EUA: Professora é afastada por mostrar foto de sua mulher

A professora de artes da Charlotte Anderson Elementary School em Arlington, no Texas, Estados Unidos, estava se apresentando para seus novos alunos quando mostrou uma foto que lhe causaria sérias dores de cabeça. A imagem apenas exibia ela e sua companheira fantasiadas de personagens da animação Procurando Nem”, mas foi o suficiente para render seu afastamento semanas depois.

Stacy Bailey, que trabalha na escola desde 2008 e já foi considerada professora do ano duas vezes, mostrou imagens de sua família, de sua infância e de sua futura mulher na época, Julie Vazquez. Logo em seguida, o pai de um dos alunos se queixou ao diretor que a professora estava promovendo uma “agenda homossexual” em classe, o que o diretor disse ter discordado, segundo afirmou o advogado de Bailey ao The New York Times.

A professora contou que o mesmo pai já havia reclamado outra vez quando ela ensinou para as crianças sobre o artista Jasper Johns e mencionou que eles já haviam estudado sobre seu companheiro, o artista Robert Rauschenberg, em um momento anterior. Este pai teria reclamado que ela estava mostrando imagens “sexualmente inapropriadas” e que outros pais também teriam reclamado.

A professora foi convidada a se retirar de seu cargo em outubro daquele ano, o que ela recusou. O caso foi parar na Justiça, onde ela abriu um processo contra o distrito escolar Mansfield Independent School District, que, no entanto, afirma que “a orientação sexual de Bailey nunca foi a questão e, sim, a sua mudança de conduta na sala de aula”.

O processo foi aberto nesta semana. Bailey pede reparação pelos danos causados por ter sido afastada e possivelmente transferida de escola. “Ela usou termos apropriados para a idade”, afirmou o advogado, descrevendo a apresentação em sala de aula de Bailey. “Ela nunca usou o termo ‘gay’ ou ‘lésbica’. Ela usou o termo ‘esta é minha futura mulher’. Nunca falou sobre sexo ou algo impróprio”.

Em uma entrevista dada nesta quinta-feira, a mulher de Bailey afirmou que a professora foi orientada a não falar sobre o caso ou frequentar os eventos da escola. Bailey está de licença remunerada. “O isolamento é extremamente desolador”, disse Vazquez. “Ela realmente ficou excluída.”

Vazquez afirmou, no entanto, que alguns pais e membros da comunidade têm dado apoio a elas.

Bailey e Vazquez estão juntas desde 2011 e se casaram em março deste ano. “Toda a situação é apenas um pouco desconcertante”, disse à imprensa americana. “O importante é que nossa família tem o direito de falar sobre nossa família da mesma forma que qualquer outra família.”