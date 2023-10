EUA prendem 300 pessoas em protesto contra guerra Israel-Hamas

Pelo menos 300 pessoas foram presas perto do Capitólio dos Estados Unidos, sede do Congresso, após um protesto contra a guerra entre Israel e o Hamas na quarta-feira 18. A polícia americana afirmou que três pessoas foram acusadas de agredir um agente de segurança, e que esse número deve aumentar à medida que as detenções forem processadas.

A maioria das pessoas detidas estava dentro do Cannon House Office Building, onde protestos não são permitidos. Os protestos apelaram ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e ao Congresso para pressionarem por um cessar-fogo em Gaza. A manifestação em Washington, D.C. foi organizada por dois grupos judeus de esquerda, o Jewish Voice for Peace e o If Not Now, que militam contra o Estado de Israel.

A polícia fechou as ruas ao redor do complexo do Capitólio na quarta-feira, dizendo que um grande grupo de manifestantes marchava pelas vias. Uma parcela da multidão ocupou parte do edifício de escritórios Cannon House, que é usado por funcionários do Congresso. Outras centenas de pessoas se aglomeraram do lado de fora do prédio, onde bradaram contra o governo em hebraico e inglês.

Os que estavam dentro do prédio usavam camisetas pretas com os dizeres “judeus dizem cessar-fogo agora” e “não em nosso nome”. Outros erguiam faixas onde se lia “Cessar-fogo”, enquanto entoavam canções sentados no chão.

“Alertamos os manifestantes para pararem de protestar e, quando eles não obedeceram, começamos a prendê-los”, disse a força policial do Capitólio.

Algumas pessoas foram vistas sendo contidas com algemas e levadas para vans da polícia. No meio do caos, uma organizadora do protesto no Capitólio usou um megafone para pedir “igualdade, justiça e liberdade”.

“A única maneira de alcançar a verdadeira segurança é diminuir a escalada [do conflito] e abordar as causas profundas desta violência horrível”, disse a mulher.

O protesto ocorreu no mesmo dia em que o presidente Biden desembarcou em Israel para se encontrar com o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, e o seu gabinete de guerra. Durante a visita, o americano afirmou que Tel Aviv tinha o direito de se defender do ataque do Hamas em 7 de outubro, que deixou 1.400 mortos.

Até o momento, os bombardeios retaliatórios deixaram pelo menos 3 mil mortos em Gaza.

