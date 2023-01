EUA: onda de descoberta de documentos secretos atinge ex-vice-presidente

Um funcionário do ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence (2017-2020) afirmou que outros assessores próximos do político descobriram uma dúzia de documentos confidenciais armazenados em caixas em sua residência em Indiana, na semana passada. Os papéis encontrados foram entregues para o Departamento de Justiça.

Pence foi vice-presidente durante o mandato do ex-presidente Donald Trump. O seu ex-conselheiro, Greg Jacob, escreveu uma carta que afirma que os documentos foram indevidamente levados para a casa de Pence no final do governo Trump, mas Pence não sabia de sua presença.

A descoberta foi feita algumas semanas depois que documentos secretos foram achados em propriedades do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Além disso, recentemente, o FBI apreendeu centenas de arquivos confidenciais que estavam na casa de Trump, após ele ter sido acusado de obstrução na investigação.

Com novas descobertas, mais questões sobre o gerenciamento de registros governamentais confidenciais são levantadas, o que fez conselheiros especiais serem nomeados para investigar Biden e Trump sobre a retenção dos documentos.

Na carta redigida no dia 18 de janeiro, Jacob relatou pela primeira vez à CNN que Pence contratou um advogado externo para revistas em sua casa com muita cautela após a descoberta dos arquivos sigilosos na residência de Biden e em seu escritório particular. Ele ainda afirmou que o advogado não poderia especificar as informações encontradas no documento. O conteúdo, as datas e o grau de sigilo também não foram revelados, já que, de acordo com ele, o contratado parou de procurar assim que viu as marcações classificadas.

No momento da descoberta, Jacob teria notificado o Arquivo Nacional. Em seguida, a agência teria alertado imediatamente a divisão de segurança nacional do Departamento de Justiça, que tomou posse dos documentos e teria ficado com uma revisão sobre o assunto.

No ano passado, contudo, em uma entrevista à emissora americana ABC News, Pence disse com confiança que não tinha retirado nenhum material indevidamente da Casa Branca.

Atualmente, Trump é investigado pela retenção intencional de documentos de segurança nacional em seu resort, Mar-a-Lago, após o fim de seu mandato, além de obstrução aos investigadores.

Assim como Biden, Pence se moveu rapidamente para entregar documentos ao governo. Já a resistência de Trump em colaborar, impedindo uma busca consensual por estes documentos, levou o Departamento de Justiça a transformar seu caso em uma investigação criminal.

Trump também deixou de cumprir uma intimação de um grande júri, que exigia a entrega de todo o material confidencial em sua posse. Em dezembro, depois da intimação, o FBI achou mais documentos secretos em seu resort.