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EUA lançam ataques retaliatórios ‘poderosos’ contra o Irã, diz Exército

A mídia iraniana informou que os ataques norte-americanos ocorreram ao redor da ilha de Qeshm e da cidade de Abadan

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 22h54 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h32
O USS Gerald R. Ford, maior navio de guerra do mundo.
O USS Gerald R. Ford, maior navio de guerra do mundo. (Jonathan KLEIN/AFP)
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EUA lançam ataques retaliatórios ‘poderosos’ contra o Irã, diz Exército Priorizar nos meus resultados Google

As forças armadas dos Estados Unidos afirmaram ter lançado ataques retaliatórios contra o Irã nesta quarta-feira, 29, marcando a primeira ofensiva em solo iraniano em quase uma semana. Os bombardeios começaram por volta das 20h00 no horário leste dos EUA (21h00 no horário de Brasília).

“Os ataques são uma resposta poderosa às tentativas de ataque iranianas de ontem contra forças americanas baseadas no Oriente Médio”, disse o Comando Central dos EUA, em uma publicação na rede social X. 

A mídia iraniana informou que os ataques norte-americanos ocorreram ao redor da ilha de Qeshm e da cidade de Abadan. “Às 4h da manhã [no horário local], um ponto próximo a Qeshm foi atacado por militares inimigos americanos”, disse Ahmad Nafisi, vice-governador da província de Hormozgan, no sul do país, segundo a agência de notícias Mehr.

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“Pontos ao redor da cidade de Abadan foram atacados com mísseis pelo inimigo terrorista da América”, informou a agência de notícias Fars, citando o vice-governador do Khuzistão.

Novas ameaças de Trump

Mais cedo nesta quarta-feira, 29, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou atacar o Irã “com força”, após a Jordânia sofrer uma ofensiva com cinco mísseis contra bases americanas instaladas no país árabe.

“Vamos atacá-los com força. Eles vão levar uma surra”, declarou o ocupante do Salão Oval, segundo um correspondente da emissora Fox News. “Vamos acabar com a raça deles”, acrescentou ele.

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Na madrugada desta quarta-feira, a Guarda Revolucionária Islâmica, força ideolíogica paralela ao Exército, disparou mísseis balísticos contra instalações militares dos Estados Unidos na Jordânia. O Comando Central (Centcom), unidade militar americana no Oriente Médio, confirmou ter interceptado um “ataque surpresa” contra suas forças na região.

As forças da Jordânia informaram que os mísseis foram “interceptados e destruídos”. A agência de notícias estatal iraniana IRNA divulgou um comunicado da Guarda Revolucionária afirmando que a Força Aeroespacial da organização disparou mísseis balísticos contra a Base Aérea Muwaffaq Salti e o quartel-general do Centcom na nação árabe, além de ter interceptado três petroleiros no Estreito de Ormuz, sustentando que detém “controle total” da rota marítima.

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Em paralelo, a mídia estatal iraniana relatou nesta quarta ataques americanos contra Piranshahr — uma cidade na região noroeste do país, na fronteira com o Iraque, onde a Arábia Saudita se juntou aos Estados Unidos para bombardeios conjuntos contra milícias iraquianas apoiadas pelo Irã.

A troca de disparos rompeu uma breve pausa nos bombardeios, que haviam arrefecido desde a última sexta-feira 24. Segundo a imprensa americana, o presidente Trump havia decidido em favor de uma desescalada após ser aconselhado por militares de alto escalão sobre “limites do Exército” e devido à escassez de munição. O ocupante do Salão Oval negou que esse tenha sido o motivo.

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(Com AFP)

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