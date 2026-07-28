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Exército dos EUA diz ter interceptado ‘ataque surpresa’ do Irã

Segundo o Comando Central dos EUA, "forças da Guarda Revolucionária Islâmica lançaram múltiplos mísseis balísticos" contra bases americanas no Oriente Médio

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 21h26
O porta-aviões Abraham Lincoln está destacado para a área de operações da 5ª Frota dos EUA para apoiar a segurança marítima e a estabilidade no Oriente Médio. O envio à região ocorre enquanto os Estados Unidos mantêm pressão sobre o Irã em relação ao seu programa nuclear
Navio em alto mar em meio a Guerra do Irã (Getty/Getty Images)
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Exército dos EUA diz ter interceptado ‘ataque surpresa’ do Irã Priorizar nos meus resultados Google

As Forças Armadas dos Estados Unidos afirmaram ter interceptado com sucesso um “ataque surpresa” do Irã contra bases do exército norte-americano no Oriente Médio.

Segundo o Comando Central dos EUA (Centcom), “às 17h45 (horário do leste dos EUA) de hoje, forças da Guarda Revolucionária Islâmica lançaram múltiplos mísseis balísticos do Irã em uma tentativa de ataque surpresa contra forças americanas baseadas no Oriente Médio”.

Ainda de acordo com a publicação realizada nas redes sociais do exército, “todos os mísseis iranianos foram interceptados com sucesso” e “as forças americanas permanecem vigilantes e em alto estado de prontidão”.

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Estreito de Ormuz

Mais cedo na terça-feira, 28, o Irã apresentou ao Omã uma proposta para reabrir temporariamente o Estreito de Ormuz que prevê uma nova distribuição das rotas de navegação, disse o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Gharibabadi, em entrevista à televisão estatal.

Segundo Gharibabadi, a proposta iraniana estabelece que um dos sentidos do tráfego marítimo passe por águas iranianas, enquanto a gestão do sentido contrário ficaria a cargo dos dois países. O vice-ministro acrescentou que, caso Omã não aceite o acordo, o estreito permanecerá fechado.

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Teerã também rejeitou uma proposta de Omã que previa uma divisão igualitária das rotas entre os dois países. Gharibabadi afirmou que a sugestão omanense não atende às preocupações de segurança do Irã enquanto não houver estabilidade duradoura na região.

Trump e Netanyahu

Também nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para a primeira conversa entre os líderes desde o início da guerra.

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O encontro acontece após divergências políticas em torno do conflito, que atingiram seu ponto mais baixo em abril, durante as negociações de cessar-fogo com Teerã, quando Trump insultou Netanyahu e o descreveu como “um cara muito difícil”.

O líder israelense minimizou as trocas de farpas na época, chamando-as de “divergências táticas”, e afirmou que ambos concordavam com os objetivos da guerra. Já o governo americano o descreveu como “positivo e produtivo”.

Em vídeo divulgado por Netanyahu, o primeiro-ministro israelense afirmou que foi “uma das melhores conversas” que já teve com o presidente dos Estados Unidos, e que ambos reafirmaram seu objetivo comum, de garantir que o Irã não obtenha armas nucleares.

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A reunião a portas fechadas, que durou cerca de uma hora e meia, não desfez, no entanto, a impressão de desentendimentos entre eles.

(Com AFP)

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