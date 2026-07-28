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Irã propõe ao Omã acordo temporário para reabrir Estreito de Ormuz

Teerã rejeitou uma proposta que previa uma divisão igualitária da rota marítima entre os dois países

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 17h32
LIBEROU - Estreito de Ormuz: o fluxo de navios foi retomado na estratégica passagem, e o preço do petróleo caiu
LIBEROU - Estreito de Ormuz: o fluxo de navios foi retomado na estratégica passagem, e o preço do petróleo caiu (Amirhossein Khorgooei/ISNA/AFP)
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Irã propõe ao Omã acordo temporário para reabrir Estreito de Ormuz Priorizar nos meus resultados Google

O Irã apresentou ao Omã uma proposta para reabrir temporariamente o Estreito de Ormuz que prevê uma nova distribuição das rotas de navegação, disse o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Gharibabadi, em entrevista à televisão estatal nesta terça-feira, 28.

Segundo Gharibabadi, a proposta iraniana estabelece que um dos sentidos do tráfego marítimo passe por águas iranianas, enquanto a gestão do sentido contrário ficaria a cargo dos dois países. O vice-ministro acrescentou que, caso Omã não aceite o acordo, o estreito permanecerá fechado.

Teerã também rejeitou uma proposta de Omã que previa uma divisão igualitária das rotas entre os dois países. Gharibabadi afirmou que a sugestão omanense não atende às preocupações de segurança do Irã enquanto não houver estabilidade duradoura na região.

O vice-ministro declarou ainda que o Irã deixou de reconhecer o atual Esquema de Separação de Tráfego (TSS, na sigla em inglês), criado em 1968 por um acordo entre o Irã e Omã. Segundo ele, o sistema de rotas marítimas atravessa majoritariamente águas de Omã e não permite ao Irã monitorar adequadamente as embarcações após o início da guerra travada por ataques dos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro.

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O corredor marítimo definido pelo TSS está temporariamente fora de operação devido ao risco de minas navais e foi substituído por rotas alternativas ao norte, sob responsabilidade do Irã, e ao sul, administrada por Omã.

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A proposta surge em um momento de forte tensão regional. Nos últimos meses, o Estreito de Ormuz esteve no centro dos confrontos entre EUA e Irã, que trocaram ataques e ameaças relacionadas à segurança da rota por onde escoa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo. 

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