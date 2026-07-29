Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Mundo

Trump faz nova ameaça ao Irã após ataques a bases americanas na Jordânia

Forças iranianas rompem pausa nos bombardeios e conflito se expande no Oriente Médio, com ataques ao Iraque e bloqueios no Mar Vermelho

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 10h58 | Atualizado em 29 jul 2026, 22h46
Continua após publicidade
Trump faz nova ameaça ao Irã após ataques a bases americanas na Jordânia Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira, 29, atacar o Irã “com força”, após a Jordânia sofrer uma ofensiva com cinco mísseis contra bases americanas instaladas no país árabe.

“Vamos atacá-los com força. Eles vão levar uma surra”, declarou o ocupante do Salão Oval, segundo um correspondente da emissora Fox News. “Vamos acabar com a raça deles”, acrescentou ele.

Na madrugada desta quarta-feira, a Guarda Revolucionária Islâmica, força ideolíogica paralela ao Exército, disparou mísseis balísticos contra instalações militares dos Estados Unidos na Jordânia. O Comando Central (Centcom), unidade militar americana no Oriente Médio, confirmou ter interceptado um “ataque surpresa” contra suas forças na região.

Siga

As forças da Jordânia informaram que os mísseis foram “interceptados e destruídos”. A agência de notícias estatal iraniana IRNA divulgou um comunicado da Guarda Revolucionária afirmando que a Força Aeroespacial da organização disparou mísseis balísticos contra a Base Aérea Muwaffaq Salti e o quartel-general do Centcom na nação árabe, além de ter interceptado três petroleiros no Estreito de Ormuz, sustentando que detém “controle total” da rota marítima.

Continua após a publicidade

Em paralelo, a mídia estatal iraniana relatou nesta quarta ataques americanos contra Piranshahr — uma cidade na região noroeste do país, na fronteira com o Iraque, onde a Arábia Saudita se juntou aos Estados Unidos para bombardeios conjuntos contra milícias iraquianas apoiadas pelo Irã.

A troca de disparos rompeu uma breve pausa nos bombardeios, que haviam arrefecido desde a última sexta-feira 24. Segundo a imprensa americana, o presidente Trump havia decidido em favor de uma desescalada após ser aconselhado por militares de alto escalão sobre “limites do Exército” e devido à escassez de munição. O ocupante do Salão Oval negou que esse tenha sido o motivo.

Continua após a publicidade

Expansão do conflito

A incursão contra o Iraque representa uma expansão do conflito no Oriente Médio, envolvendo agora grupos aliados à república islâmica. Também nesta quarta, o Iêmen acusou os rebeldes hutis de agirem sob orientação do Irã para estabelecer um sistema de cobrança de taxas para navios que transitam pelo Mar Vermelho e pelo Estreito de Bab el-Mandab — passagem marítima que tornou-se crucial para o transporte de petróleo, especialmente o saudita, após o fechamento de Ormuz.

O ministro da Informação iemenita, Moammar al-Eryani, descreveu a medida como uma “escalada perigosa que visa transformar um dos corredores marítimos mais estratégicos do mundo em uma fonte permanente de financiamento para as atividades militares e terroristas da milícia”. Em declarações à agência de notícias AFP, ele afirmou que a Guarda Revolucionária Islâmica está “ajudando a gerenciar o esforço”.

Na semana passada, os hutis já haviam anunciado um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita e, desde então, reivindicaram a responsabilidade por ataques a petroleiros sauditas e a infraestruturas petrolíferas. O bloqueio comprometeu a capacidade da monarquia do Golfo de exportar milhões de barris de petróleo por dia.

Continua após a publicidade

O presidente Trump já havia dito anteriormente que os Estados Unidos estão prontos para “lidar” com os hutis. Nesta quarta, ele disse ainda que os bombardeios americanos e sauditas contra as milícias pró-Irã no Iraque foram coordenados com as autoridades de Bagdá, de acordo com a Fox News.

Trump “diz que esses ataques foram coordenados com o governo iraquiano”, destacou uma correspondente da Fox após conversar com o mandatário americano.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Governo do Irã
Jordânia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).