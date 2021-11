EUA enfrentam onda de arrastões e tiroteios em shoppings

Dezenas de arrastões e tiroteios em shopping centers assustaram os americanos na última sexta-feira (26), quando foi comemorada Black Friday.

Foram registrados distúrbios em áreas comerciais importantes de São Francisco, Los Angeles, Chicago, Washington e Mineápolis, entre outras cidades.

Vídeos de pessoas em fuga enquanto dezenas de ladrões quebravam vitrines e saqueavam as lojas correram os Estados Unidos, causando indignação nacional.

De acordo com a polícia, três pessoas foram baleadas, incluindo uma criança de 10 anos, e outras três sofreram ferimentos durante tumulto num shopping da Carolina do Norte.

A criança e outro baleado não correm risco de vida, mas a terceira vítima está em estado grave.

Na capital, Washington, uma pessoa também foi ferida por arma de fogo dentro de um centro comercial.

O Departamento de Polícia de Los Angeles emitiu um alerta em toda a cidade na sexta-feira à noite “devido ao aumento dos roubos”, de acordo com as autoridades.

Uma loja da grife Louis Vuitton em São Francisco foi invadida por 40 ladrões, que roubaram mais de 1 milhão de dólares em mercadorias.

$100k in handbags 👜 stolen at a Louis Vuitton store near Chicago! pic.twitter.com/jaElFgbkWO

— Asian Crime Report (@activeasian) November 19, 2021