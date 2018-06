EUA elevam para 538 número de crianças imigrantes reunidas com familiares

O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos elevou para 538 o número de crianças imigrantes que foram reunidas com seus familiares após terem sido separadas deles ao atravessar a fronteira com o México, devido à política de “tolerância zero” do presidente Donald Trump.

O porta-voz do Departamento de Segurança Nacional, Tyler Houlton, divulgou o número atualizado de reunificações na sua conta da rede social Twitter.

No sábado (23) à noite, o governo já tinha anunciado a reunião de 522 crianças com seus pais.

Na sexta-feira (22) as autoridades tiveram que adiar a reunificação de outros 16 menores com suas famílias devido às más condições meteorológicas, mas planejavam completar o processo nas próximas 24 horas.

Finalmente, essas 16 crianças puderam se juntar a seus parentes, elevando o número total para 538.

Adolescente desaparecido

Um adolescente imigrante de 15 anos que estava alojado em um grande abrigo próximo à fronteira do México com o Texas deixou a instalação no sábado (23) e desapareceu, segundo as autoridades americanas.

O abrigo onde ele e outros menores estavam hospedados era um antigo supermercado na cidade de Brownsville, que foi adaptado após a adoção das políticas de “tolerância zero”.

No domingo, uma organização sem fins lucrativos que opera o abrigo, chamado de Casa Padre, confirmou o desaparecimento. Os oficiais do governo americano acreditam que o adolescente se perdeu nos arredores da fronteira, um local bastante árido e ermo.

Com a adoção da política de tolerância zero à imigração ilegal pelo governo Trump em abril passado, a separação entre filhos e pais se tornou mais frequente. Os imigrantes pegos pelas forças de segurança passaram imediatamente a responder um processo judicial por ingresso ilegal no país, com os menores sendo separados dos adultos.

Sem instalações adequadas na zona de fronteira com o México, centros improvisados foram montados pelo governo para acolher as crianças, como aqueles nos quais elas estão divididas em celas de arame, sem o número adequado de funcionários para cuidar delas. O fato gerou reações dentro dos Estados Unidos e mundo afora.

Na última quarta-feira, pressionado pelas reações na sua base política republicana e em sua própria família, Trump determinou o fim da separação das famílias de imigrantes presos. O Pentágono estuda a transferência de parte das famílias para suas bases militares no país.

(Com EFE)