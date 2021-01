EUA batem recorde e registram 4.327 mortes por COVID-19 em um dia

O número de mortes diárias de COVID-19 nos Estados Unidos atingiu um recorde de 4.327 na terça-feira, 12, de acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins, enquanto o governo Trump agia para acelerar a distribuição de vacinas em todo o país.

O número de mortos diários nos EUA ultrapassou os 4.000 em 8 de janeiro, em meio a um aumento acentuado após uma temporada de férias e viagens.

Com um total de 382.624 mortes, os EUA têm o maior número de mortes no mundo e também relataram o maior número de infecções, com 22.959.610 casos confirmados de COVID-19, de acordo com Johns Hopkins.

Em um esforço para acelerar a distribuição e administração de vacinas, a administração de Trump liberou na terça-feira o restante das doses que vinha mantendo na reserva e recomendou que os estados vacinassem imediatamente pessoas com 65 anos de idade ou mais.

Autoridades de saúde federais e estaduais têm se esforçado nos últimos dias para intensificar os programas de imunização que administraram vacinas a apenas 9,3 milhões de americanos, já que as infecções por coronavírus permanecem em níveis recordes em muitos estados dos EUA, quase duas semanas depois do início do ano.

Muitos estados dos EUA têm regras rígidas em vigor para dar vacinas aos profissionais da saúde e residentes de lares de idosos, dizendo aos “trabalhadores não essenciais” que eles podem esperar meses pela sua vez.

O rastreamento da distribuição do Centro de Controle e Prevenção de Doenças na quarta-feira mostrou que 10.278.462 doses da vacina foram administradas na quarta-feira, de um total de 29.380.125 doses distribuídas.

Mais de dez milhões de pessoas receberam a primeira dose de uma das duas vacinas contra a Covid-19 autorizadas nos Estados Unidos, informaram nesta quarta-feira, 13, as autoridades sanitárias.

O plano de vacinação teve um atraso considerável: o governo Trump havia fixado a meta ambiciosa de 20 milhões de injeções, o dobro das aplicadas hoje, antes do fim de dezembro.

Na semana passada, um porta-voz do presidente eleito Joe Biden, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, disse que o novo governo liberará mais doses reservadas. A equipe de Biden fez o anúncio depois que oito governadores de estados democratas escreveram uma carta ao governo Trump instando-o a liberar mais vacinas.

O ritmo de vacinação aumentou para 700.000 por dia em todo o país e deve chegar a um milhão por dia em 10 dias, disseram as autoridades.

“Michigan e estados em todo o país continuam prontos para obter mais injeções, razão pela qual a decisão da Administração Trump de atender nosso pedido e liberar milhões de doses da vacina é tão crucial”, disse a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, em um comunicado.

Continua após a publicidade

Whitmer, que apoiou a idade de vacinação mais baixa, está buscando permissão do governo dos EUA para comprar 100.000 doses de vacina diretamente do fabricante Pfizer.

Em meio a crescentes críticas sobre a implantação da vacina no estado de Nova York, o governador Andrew Cuomo anunciou na semana passada que Nova York permitiria que uma faixa muito maior do público fosse vacinada, incluindo qualquer pessoa com 75 anos de idade ou mais, professores e socorristas.

Cuomo disse na terça-feira que as vacinações se estenderiam a pessoas com 65 anos ou mais e jovens imunocomprometidos.

“Não quero que os nova-iorquinos pensem que não estamos fazendo tudo o que podemos para torná-los elegíveis para a vacina, porque quero manter as pessoas em Nova York o mais calmas que pudermos nestes tempos de ansiedade”, disse Cuomo em uma teleconferência na terça-feira com repórteres.

A Califórnia, o estado mais populoso do país, com cerca de 40 milhões de residentes, emergiu como um dos principais epicentros da pandemia nos Estados Unidos, apesar de reimpor algumas das restrições mais rigorosas às reuniões sociais e atividades comerciais.

O Dr. Mark Ghaly, Secretário de Saúde e Serviços Humanos da Califórnia, disse que há algumas tendências encorajadoras em um briefing online com repórteres.

O número de pacientes com coronavírus recém-hospitalizados em todo o estado diminuiu para 2.500 admissões a cada 24 horas nos últimos dois dias, ante 3.500 nos dias anteriores, disse Ghaly.

Ele chamou de “o maior sinal para mim de que as coisas estão começando a se achatar e potencialmente melhorar”.

Ghaly citou várias outras tendências promissoras, incluindo uma desaceleração no número de casos diários confirmados – 36.487 relatados na terça-feira, abaixo de uma média semanal de 42.000 casos por dia – e um nivelamento na taxa de testes de diagnóstico que dão positivo.

Além disso, um aumento de 5% em pacientes com COVID-19 em hospitais nos últimos 14 dias marcou a menor taxa de crescimento em mais de dois meses, disse Ghaly.

Ele reconheceu que as autoridades de saúde estavam “absolutamente” preocupadas com a disseminação de uma variante mais infecciosa do coronavírus que surgiu na Grã-Bretanha e foi detectada nos Estados Unidos e em outros países. A Califórnia confirmou 38 casos da chamada variante do Reino Unido desde que as autoridades médicas estaduais a detectaram pela primeira vez no condado de San Diego em 30 de dezembro.

Ghaly disse que a última onda de casos, embora aparentemente menos grave do que o previsto, ainda não atingiu o pico porque os infectados durante as férias de fim de ano podem acabar hospitalizados, tornando vital para os californianos ficarem vigilantes até que as vacinas estejam amplamente disponíveis.

“Se você der à COVID-19 uma polegada, levará uma milha”, disse Ghaly.