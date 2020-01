EUA atacam de novo no Iraque e matam seis milicianos xiitas

Os Estados Unidos voltaram a atacar alvos iranianos no Iraque nesta sexta-feira, 3. Desta vez, o bombardeio aéreo atingiu dois veículos das Forças de Mobilização Popular, que coordena diferentes milícias apoiadas pelo Irã. Seis pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas, informou uma fonte do Exército iraquiano.

O ataque se dá um dia depois do assassinato do general iraniano Qasen Soleimani, comandante das forças especiais da Guarda Revolucionária do Irã e militar considerado como um herói nacional, durante operação dos Estados Unidos no Iraque. A morte de Soleimani provocou uma escalada nas tensões entre Washington e Teerã, que prometeu uma “vingança severa”.

Segundo a mesma fonte, dois dos três veículos que compunham um comboio das Forças de Mobilização Popular foram encontrados queimados. As seis vítimas estavam carbonizadas. A área do ataque, ao norte de Bagdá, era próxima de uma base das forças de coalizão sem presença americana, segundo a rede de televisão Al-Jazeera.

(Com Reuters)