EUA atacam alvos ligados ao Irã em retaliação por morte de americanos

Os Estados Unidos atingiram nesta sexta-feira, 2, mais de 85 alvos ligados ao Irã no Iraque e na Síria, segundo o Comando Central americano. O movimento se deu em retaliação ao ataque de drone que matou três soldados americanos na Jordânia na madrugada do último domingo.

Os ataques aéreos atingiram centros de comando, centros de inteligência, foguetes, mísseis e instalações logísticas e de abastecimento de munição que pertencem à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), à brigada Al-Quds e a milícias associadas ao Irã.

Em comunicado, o presidente dos EUA, Joe Biden, alertou que “se você fere um americano, nós vamos responder”, confirmou que o ataque foi uma retaliação ao ataque que matou os americanos e disse que a resposta “começou hoje. Vai continuar nos momentos e lugares que escolhermos”.

Segundo informaram oficiais americanos à rede de TV CNN, os Estados Unidos não têm intenção de bombardear o Irã, o que representaria uma escalada significativa no conflito. Integrantes do governo vêm repetindo nos últimos dias que Washington não tem intenção de declarar guerra ao Irã. Já o país no Oriente Médio alertou que os EUA não deveriam atacar diretamente seu território, ou correriam o risco de ver uma resposta rápida e dramática.