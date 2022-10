EUA: alegações da Rússia sobre bomba suja da Ucrânia são ‘bandeira falsa’

Os Estados Unidos rejeitaram como “transparentemente falsa” a alegação da Rússia de que a Ucrânia pretende usar uma “bomba suja” em seu próprio território, afirmando, no domingo 23, que a acusação serve de pretexto para uma escalada da guerra.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse a seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba, que “o mundo veria qualquer tentativa da Rússia de usar essa alegação como pretexto para escalada”, e prometeu continuar apoiando Kiev pelo tempo que for necessário.

Mais cedo no domingo, Kuleba denunciou as alegações de Moscou como “absurdas” e “perigosas”, acrescentando que “os russos costumam acusar os outros do que planejam”.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reagiu às acusações pedindo uma resposta internacional unida.

“Se a Rússia disser que a Ucrânia está supostamente preparando algo, isso significa uma coisa: a Rússia já preparou tudo isso”, disse Zelensky em um vídeo publicado em suas redes sociais. “Acredito que agora o mundo deve reagir o mais duramente possível.”

Zelensky afirmou que todos “entendem quem é a fonte de tudo que pode ser imaginado nesta guerra. Foi a Rússia quem chantageou com o desastre de radiação na central nuclear [da usina nuclear] de Zaporizhzhia.”

No domingo, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, conversou com seus colegas britânicos, franceses e turcos e afirmou em todas as três reuniões que a Ucrânia pode usar uma “bomba suja”, uma arma convencional contendo material radioativo. Shoigu também conversou com o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, mas Moscou não mencionou as alegações.

O ministro russo, contudo, não apresentou nenhuma evidência, citando “possíveis provocações” por parte de Kiev. Além disso, não há nenhuma indicação de que a Ucrânia, que desistiu de suas armas nucleares na década de 1990, tenha qualquer material radioativo em seu arsenal militar.

O Ministério da Defesa do Reino Unido disse em um comunicado que Shoigu alegou que a Ucrânia estava planejando ações com apoio de países ocidentais, incluindo o Reino Unido, para escalar o conflito na Ucrânia.

“O secretário de Defesa refutou essas alegações e alertou que tais alegações não devem ser usadas como pretexto para uma maior escalada”, completou o comunicado.

O centro de pesquisas Instituto para o Estudo da Guerra disse em relatório que uma operação de “bandeira falsa” da Rússia é improvável, descartando as ligações de Shoigu como um movimento para intimidar os aliados ocidentais da Ucrânia e dividir a aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O instituto disse ainda que Rússia enfrenta reveses militares contínuos, incluindo a provável perda de Kherson até o final do ano.