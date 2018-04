Em 1948, poucos meses após a declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) a favor da criação de dois estados na região da Palestina, fundou-se o Estado de Israel. Na época, poucos acreditavam que a iniciativa iria prevalecer. Descontentes com a criação deu um país tão distinto em uma esquina do Oriente Médio, Egito, Líbano, Iraque e Síria invadiram o recém-criado país.

Hoje, setenta anos depois, Israel é uma realidade. Entre os países árabes, Egito e Jordânia já assinaram tratados de paz. Boatos dão conta de que a Arábia Saudita seria o próximo. Dentro do país, desenvolveu-se uma democracia e com amplo debate. O título de "estado judeu e democrático" parece carregar uma contradição, uma vez que a princípio não aceitaria ninguém "não judeu". A expressão, contudo, não é usada apenas no caráter religioso, segundo o historiador Michel Gherman, professor da UFRJ e colaborador do Instituto Brasil-Israel (IBI).