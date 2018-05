Estudante acusado de matar brasileiro nos EUA é indiciado

O estudante Michael Roque, de 20 anos, foi indiciado nesta semana sob a acusação de matar a facadas o brasileiro João Souza, de 19 anos, no dormitório do campus da Universidade de Binghamton, em Nova York, nos Estados Unidos.

A imprensa americana afirma que, na segunda-feira, Roque foi acusado formalmente de cometer homicídio doloso. Se condenado, ele poderá receber a pena máxima de 25 anos de prisão.

O crime ocorreu no dormitório do estudante brasileiro no dia 15 de abril, por volta das 22h30 (23h30 pelo horário de Brasília).

Os procuradores ainda não informaram as motivações do agressor, mas a polícia da universidade disse que o crime não foi aleatório. A direção da Universidade de Binghamton expandiu o número de câmeras de segurança no campus após o assassinato de João Souza.

Roque estava detido sob suspeita desde o incidente e negava a autoria do crime. Imagens divulgadas pela Universidade de Binghamton mostravam um homem com características semelhantes às do suspeito entrando no quarto de Souza, utilizando roupas pretas, luvas e com o rosto escondido por um capuz.

