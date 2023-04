‘Estou em casa’, diz Biden ao Parlamento irlandês

No segundo dia de uma viagem que resgata o passado de sua família, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ao Parlamento da Irlanda que se sentia “em casa”, em um discurso emocionado que celebra sua ancestralidade irlandesa, ao mesmo tempo que se prepara para sua campanha de reeleição nas eleições presidenciais de 2024.

“Estou em casa, só gostaria de poder ficar mais tempo”, disse o democrata, aplaudido em uma sala lotada.

Em uma das viagens ao exterior mais longas de sua Presidência, Biden se tornou o quarto presidente dos Estados Unidos a discursar no Parlamento irlandês, depois de John F. Kennedy, Ronald Reagan e Bill Clinton.

“Bem, mãe, você disse que aconteceria”, comentou ele enquanto olhava para o céu no início de seu discurso. Biden aproveitou a viagem para conhecer alguns parentes distantes de sua falecida mãe nesta quarta-feira, 12.

A viagem do líder estadunidense começou com um tom mais sério na Irlanda do Norte, que passa por um momento político delicado. Horas antes do democrata aterrissar em Belfast para comemoração de 25 anos do Acordo de Sexta-feira Santa, a polícia da Irlanda do Norte encontrou quatro bombas caseiras em uma operação pública a 110 quilômetros da capital.

Assim, Biden aproveitou para encorajar os líderes políticos locais a restaurar o governo de compartilhamento de poder com a promessa de um investimento significativo dos EUA. Porém, assim que ele cruzou a fronteira, seu discurso mudou para um tom nostálgico sobre seus parentes irlandeses. Ele também aproveitou para tirar fotos com os moradores entusiasmados.

Em 1849, seu tataravô, Owen Finnegan, trocou o condado irlandês de Louth pelos Estados Unidos. Biden também vai aproveitar a visita para se encontrar na sexta-feira com parentes de outro lado de sua família no condado de Mayo, na costa oposta da Irlanda.

Aproveitando o clima das eleições de 2024, Biden foi fotografado com um bebê no Parlamento, tirou selfies com repórteres e também teve uma amostra de alguns esportes gaélicos após uma reunião com o primeiro-ministro Leo Varadkar. No entanto, apesar das imagens tiradas, ele reconheceu que estava chegando ao fim de sua carreira política.

“Estou no fim da minha carreira. Não no começo. A única coisa que trago para esta carreira – e você pode ver quantos anos eu tenho – é um pouco de sabedoria.” admitiu Biden, que mesmo afirmando que planeja concorrer novamente ainda não fez nenhum anúncio formal de campanha.

Enquanto se encontrava com o presidente irlandês, Michael D. Higgin, Biden brincou que não queria voltar para Washington. Em 2016 e 2017, Higgins hospedou o então vice-presidente em sua residência no Phoenix Park de Dublin.

No encontro, o democrata citou o provérbio irlandês de que “seus pés o levarão onde está seu coração” ao assinar o livro de visitantes. Ele também escreveu que foi uma honra retornar à casa de seus ancestrais para celebrar tudo o que une a Irlanda e os EUA.

