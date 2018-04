Estátua de menina que encara o touro de Wall Street será transferida

A estátua de uma menina em pose desafiadora instalada há um ano em frente ao famoso touro de Wall Street será transferida para uma nova localização permanente, desta vez em frente à sede da Bolsa de Nova York.

Chamada de “Menina sem medo”, a estátua de bronze foi montada de surpresa no dia 7 de março de 2017, na véspera do Dia Internacional da Mulher, em uma instalação financiada por uma empresa privada e sem contar com as permissões correspondentes.

Dias depois, as autoridades de Nova York disseram que essa localização seria temporária, até que fosse encontrado um novo lugar.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou nesta quinta-feira que a obra, que simboliza um valente desafio perante o touro que representa a força de Wall Street, ficará agora em frente à sede do principal mercado de ações.

De Blasio disse que a mudança se deve aos problemas que a obra estava criando desde a sua instalação, pela quantidade de curiosos e turistas que queriam ver de perto o duelo de estátuas.

“Estamos orgulhosos por sermos a cidade da ‘Menina sem medo’. Um poderoso símbolo da necessidade de mudança nos níveis mais altos do mundo corporativo dos Estados Unidos”, afirmou o prefeito.

Segundo o governante, um nome de destaque dos setores mais progressistas do Partido Democrata, a nova localização da estátua “garantirá que a sua mensagem e o seu impacto continuem a ser escutados”.

O presidente da Bolsa de Nova York (NYSE), Thomas Farley, declarou que esperava “ansiosamente” pela instalação da obra de arte, cuja mudança será concluída no final deste ano.

No comunicado sobre a mudança, a escultora Kristen Visbal, autora da obra, se mostrou satisfeita pelo fato de agora haver um lugar permanente, de modo a continuar inspirando “melhores decisões”.

A nota também anuncia, sem oferecer mais detalhes, que está sendo estudada uma mudança parecida para o famoso touro que simboliza Wall Street.