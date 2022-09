‘Estamos em uma grande crise das democracias’, diz Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, alertou nesta quinta-feira, 22 sobre uma “crise das democracias” global, devido a anos de “pressão” e “desestabilização”, em uma entrevista no programa “The Lead”, da CNN.

“Acho que temos [uma] grande crise de democracias, do que eu chamaria de democracias liberais. Ser uma sociedade aberta, uma democracia aberta e muito cooperativa, coloca pressão sobre seu povo. Isso pode desestabilizá-las”, disse Macron.

“É por isso que temos que articular sempre o respeito à vontade das pessoas, as referências da classe média e todo o progresso de nossas democracias acolhendo culturas diferentes, sendo abertas e cooperativas. Isso é uma questão de equilíbrio”, continuou.

“Está claro que nos últimos anos tivemos uma pressão crescente sobre nossas sociedades e estamos no ponto em que, em nossos diferentes países, há o que eu chamaria de crise da classe média.”

Os comentários de Macron conversam com a tentativa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de enquadrar a competição global do século 21 em um confronto entre democracias e autocracias. Alertas como esses ganharam novo peso nos últimos meses, devido a temores de uma recessão global e as ameaças à democracia ligadas à guerra da Rússia na Ucrânia.

Macron foi reeleito em abril, com uma plataforma de uma França globalizada e economicamente liberal, líder de uma União Europeia musculosa.

Mas o impressionante desempenho de sua oponente de extrema-direita, Marine Le Pen, serviu como a mais recente indicação de que o público francês está se voltando para políticos extremistas para expressar sua insatisfação com o status quo.