Eslovênia reabre fronteiras após declarar vitória contra coronavírus

A Eslovênia declarou na quinta-feira 14 o fim da pandemia do novo coronavírus em seu território e reabriu suas fronteiras, embora algumas medidas preventivas continuem em vigor.

O primeiro-ministro Janez Jansa justificou a abertura afirmando que o país “tem hoje a melhor situação clínica da Europa, o que nos permite acabar com o estado epidêmico”.

As fronteiras da Eslovênia serão reabertas a todos os cidadãos da União Europeia (UE). Estrangeiros provenientes de países de fora do bloco ainda terão que cumprir 14 dias de quarentena.

Com mais de 2 milhões de habitantes, a Eslovênia registrou um total de 103 mortes e 1.464 casos de Covid-19, segundo o levantamento em tempo real da Universidade Johns Hopkins. O país faz fronteira com Itália, Croácia e Áustria,

No dia 27 de março, o país registrou seu pico em número de casos: 70 num único dia. Já na quinta-feira 14, o país registrou apenas um novo caso do vírus.

Certas restrições permanecem em vigor, como a proibição de reuniões públicas, a obrigatoriedade do uso de máscara e o respeito pelas regras de distanciamento social. Já o plano de reabertura do país terá início na próxima semana, com a suspensão da maioria das restrições e a autorização para que Shoppings Centers e hotéis com até 30 quartos sejam reabertos.

O continente europeu foi um dos mais atingidos pela doença, com 1,8 milhão de casos e 161.413 mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Com o achatamento da curva de contágio, além da diminuição no número de mortes diário, os países do bloco começaram a reabrir aos poucos suas economias.

No mundo, a Covid-19 se aproxima dos 4,5 milhões de pessoas infectadas, enquanto o número de mortes já ultrapassou a cifra dos 300.000.