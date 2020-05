China completa um mês sem mortes por coronavírus

A China completa nesta sexta-feira, 15, um mês sem registrar novas mortes causadas pelo coronavírus. O país tem menos de 100 pacientes com a Covid-19 em tratamento, de acordo com os dados divulgados pelo governo.

A Comissão Nacional de Saúde registrou quatro novos casos do vírus nesta sexta, todas infecções locais na província de Jilin, nordeste do país. O governo local decretou quarentena obrigatória na região depois que um novo surto de origem desconhecida foi detectado.

A última morte registrada na China foi reportada pelo governo em 14 de abril. Atualmente, 91 pessoas pessoas permanecem em tratamento para a Covid-19 e 623 outras estão isoladas com suspeita de terem contraído o coronavírus.

No total, a China registrou 4.633 mortes e 82.933 casos desde que o vírus foi detectado pela primeira vez no final do ano passado, na cidade de Wuhan.

O país mantém as recomendações de distanciamento social e a proibição de entrada de estrangeiros no país, mas cada vez mais relaxa as medidas de quarentena para reabrir sua economia, que é a segunda maior do mundo. Grandes fábricas e pequenas empresas já retomaram a produção e as negociações com os clientes.

Para se prevenir contra um segundo surto, o governo incentiva os testes em massa. Wuhan lançou nesta semana um plano para testar todos os seus 11 milhões de habitantes em 10 dias. A cidade registrou seis novos casos no fim de semana passado, as primeiras infecções em mais de um mês.