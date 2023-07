Esgrimista ucraniana se nega a cumprimentar russa e é eliminada de Mundial

A esgrimista ucraniana Olga Kharlan foi desqualificada nesta quinta-feira, 27, por recusar o aperto de mão da adversária russa Anna Smirnova ao final da partida no Campeonato Mundial em Milão, na Itália. Kharlan, vencedora do embate, segue os passos das tenistas Elina Svitolina e Marta Kostyuk, que também negaram o cumprimento de atletas russos e bielo-russos em protesto contra a guerra na Ucrânia.

Na véspera, o Ministério do Esporte ucraniano alterou suas regras que, até o momento, impediam a delegação nacional de competir contra russos e bielo-russos em torneios olímpicos, não olímpicos e paraolímpicos. O afrouxamento liberou a participação de atletas sob bandeira neutra, como Smirnova, em duelos contra esportistas ucranianos.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) apoiou a medida como forma de não penalizar participantes submetidos ao governo do líder russo, Vladimir Putin.

Ao derrotar por 15 a 7 sua oponente, a ucraniana optou por cumprimentar apenas o árbitro, revoltando Smirnova, que se recusou a deixar a quadra por cerca de 45 minutos após o fim da partida. As regras da Federação Internacional de Esgrima (FIE) determinam que os atletas devem realizar o gesto, e a recusa é penalizada com um “cartão preto”, ou seja, uma expulsão.

The Ukrainian defeated the Russian woman at the World Championships with a score of 15:7. pic.twitter.com/XHTPb1kyDy

Apesar da mudança de interpretação ucraniana, a tetracampeã mundial e olímpica Kharlan permaneceu firme em seu posicionamento, mesmo com os pedidos da esgrimista russa por sua desqualificação. A expulsão do campeonato, no entanto, não foi bem recebida pelo presidente da Federação de Esgrima da Ucrânia, Mykhailo Illiashev, que definiu a decisão como “absolutamente escandalosa”.

“Apoiamos totalmente Olga Kharlan nesta situação. Estamos preparando um protesto”, informou Illiashev, revelando que a delegação recorrerá da decisão.

Nas redes sociais, Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, compartilhou uma suposta foto de Smirnova ao lado de um soldado de Moscou e defendeu que “ela admira abertamente o exército russo, que está matando ucranianos e destruindo” cidades. Além disso, Podolyak confrontou a FIE e provocou: “O dinheiro russo cheira a sangue”.

The photo features Anna Smirnova, the Russian fencer who Ukrainian Olha #Kharlan refused to shake hands with at the World Championships after winning a fair bout. As you can see, she openly admires the Russian army, which is killing Ukrainians and destroying our cities. The… pic.twitter.com/je1o94n3OX

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023