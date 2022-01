Erupção de vulcão submarino em Tonga causa tsunami no sul do Pacífico

A erupção de um vulcão submarino no arquipélago de Tonga na madrugada deste sábado, 15, provocou um tsunami no sul do Pacífico. O alerta foi confirmado por uma base dos Estados Unidos na Samoa Americana. De acordo com o órgão, existem grandes ondas avançando sobre a região.

A erupção ocorreu no vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, que fica localizado a de 65 km ao norte da capital de Tonga, Nuku’alofa. Ondas de pouco mais de 80 centímetros foram registradas na cidade, segundo o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico.

Segundo o Escritório de Meteorologia da Austrália, a movimentação causou um tsunami de 1,2 metro, mas que não há risco de o maremoto se aproximar do país continental.