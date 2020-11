Equipe de transição de Biden terá veterana trans da Marinha

A equipe de transição do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, contará com a presença de Shawn Skelly, uma mulher transexual e veterana da Marinha. A escolha de Skelly sinaliza uma maior abertura da Casa Branca a minorias LGBTs no país e a reversão de políticas controversas do presidente, Donald Trump, dentro das Forças Armadas.

Não é a primeira vez, porém, que Skelly irá participar do governo. Em 2013, a veterana integrou a equipe do ex-presidente Barack Obama como participante da Comissão Nacional do Exército e Serviço Publico, uma ramo do Departamento de Defesa. Skelly também é vice-presidente da ONG Out in National Security, uma comunidade de ativistas LGBTQI+ e profissionais de segurança nacional que “buscam criar igualdade de oportunidades e acesso com base em nossas próprias experiências diversas”.

A equipe de transição é responsável por “compreender as operações de cada agência, garantindo uma transição tranquila de poder”, segundo um comunicado da campanha do democrata.

É esperado que Biden reverta nos primeiros 100 dias de governo diversas medidas adotadas por Trump. Entre elas, está a proibição de pessoas transexuais no Exército. O presidente eleito também prometeu apresentar um projeto de lei para acabar com a discriminação no país. Já há um precedente. Em junho, a Suprema Corte considerou ilegal que patrões pudessem demitir funcionários por conta de suas preferências sexuais.

Nesta semana, Biden apresentou também os integrantes de sua força-tarefa para combater o novo coronavírus no país. Entre os profissionais indicados está a médica brasileira Luciana Borio, especialista em biodefesa, doenças infecciosas e saúde pública do think tank Council on Foreign Relations.

Além de Borio, a força-tarefa do democrata contará com importantes pesquisadores de universidades americanas e ex-membros da Organização Mundial da Saúde (OMS). A equipe será liderada pelo ex-cirurgião-geral Vivek Murthy, o ex-comissário da Food and Drug Administration (FDA), David Kessler, e a Dra. Marcella Nunez-Smith, da Universidade de Yale.