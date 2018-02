Equador vota referendo que pode impedir retorno de Rafael Correa

Neste domingo (4), o Equador realizou um referendo para decidir se a reeleição presidencial deve ser ilimitada. Os colégios eleitorais foram abertos 7h (10h no horário de Brasília), e a votação foi fechada às 17h (20h no horário de Brasília).

A popularidade do atual presidente, que tem na repressão à corrupção uma bandeira, é de aproximadamente 69%, de acordo com pesquisa Cedatos.

Cerca de 59% dos equatorianos planejam votar a favor da limitação da reeleição, contra cerca de 27% que planejam votar contra, de acordo com a pesquisa Opinion Publica Ecuador. Outras pesquisas apontaram tendência similar.

Embora more em Bruxelas com sua esposa belga desde que deixou o cargo, Correa retornou várias vezes para obter apoio durante campanhas em todo o Equador.

O economista continua a ser popular em alguns lugares por sua política social e por um ‘boom’ alimentado por petróleo no início de sua presidência de uma década. Se Moreno conseguir uma vitória ressonante no domingo ganha força para aprovar as reformas econômicas.

Foram convocados 13.026.598 equatorianos nas 24 províncias do país. A população equatoriana, incluindo 400.000 eleitores no estrangeiro, terá de responder também a outras sete questões relacionadas a corrupção, reeleição, questões ambientais, mineração e delitos sexuais contra menores.