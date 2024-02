Em prévia de Nevada, Haley fica atrás da opção ‘nenhum dos candidatos’

A pré-candidata presidencial do Partido Republicano Nikki Haley sofreu uma derrota embaraçosa na primária do estado de Nevada, nos Estados Unidos, na noite de terça-feira 6. Sem o nome de Donald Trump nas cédulas da votação, ela ficou atrás da opção “nenhum dos candidatos”, uma clara rejeição dos apoiadores do ex-presidente americano à sua última rival na disputa pela indicação republicana.

Haley foi a única candidata republicana importante a disputar a primária do partido em Nevada. Com mais de dois terços das cédulas republicanas contadas, Haley obteve 32% dos votos, enquanto “nenhum dos candidatos” ficou em primeiro lugar, com mais de 61%, de acordo com a empresa de dados Edison Research.

A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, porém, recusou-se a desistir da corrida eleitoral, enfurecendo Trump e o Comitê Nacional Republicano.

Cálculo de delegados

Trump não estava na cédula porque decidiu participar de uma votação separada na quinta-feira, 8, da qual Haley não fará parte. O pleito conhecido como “caucus”, conduzido pelo partido estadual simpático ao ex-presidente, terá mais peso na disputa pela indicação presidencial, porque pode conferir 26 delegados do estado para a Convenção Nacional Republicana em julho, quando o partido formalmente escolhe seu candidato.

Haley não está na cédula do caucus de quinta-feira. Quase certamente Trump garantirá a vitória, bem como todos os delegados.

Os eleitores podem participar tanto da primária republicana na terça-feira quanto do caucus republicano na quinta-feira. Os pleitos concorrentes são resultado de um conflito entre o partido republicano estadual – liderado por aliados de Trump – e uma lei estadual de 2021, que exige a realização de uma primária pelas autoridades eleitorais do estado.

Em uma visita a Nevada na semana passada, o ex-presidente pediu aos eleitores para ignorarem a primária e comparecessem apenas ao caucus.

Joe Biden

Em paralelo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu facilmente a primária presidencial democrata de Nevada, depois de também dominar a primeira disputa pela indicação de seu partido na Carolina do Sul, no sábado.

Com mais de 70% dos votos contados, Biden recebeu 90% de apoio. Como presidente em exercício, ele enfrenta pouca oposição dentro de seu próprio partido para concorrer à reeleição, que se desenha como uma provável revanche contra Trump em novembro.