Em meio a ataques, líderes de três países visitam Kiev nesta terça

Com o objetivo de demonstrar apoio à Ucrânia por parte da União Europeia, os primeiros-ministros da Polônia, República Tcheca e Eslovênia se encontrarão com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, em Kiev, nesta terça-feira, 15. A capital está sob ataque russo.

O premiê polonês, Mateusz Morawiecki, o vice-primeiro-ministro Jaroslaw Kaczynski, o primeiro-ministro tcheco, Petr Fiala, e o premiê esloveno, Janez Jansa, visitarão a capital como representantes do Conselho Europeu.

Em uma rede social, Morawiecki disse que a viagem ocorre no vigésimo dia da “agressão criminal de Vladimir Putin contra a Ucrânia”. “Em momentos de ruptura do mundo, é nosso dever estarmos onde a história é feita”, afirmou.

“A visita é organizada em consulta com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen”, afirmou o gabinete do governo polonês em comunicado.

“O objetivo da visita é confirmar o apoio inequívoco de toda a União Europeia à soberania e independência da Ucrânia. O objetivo desta visita também é apresentar um amplo pacote de apoio à Ucrânia e aos ucranianos”, acrescentou.

A delegação cruzou a fronteira por volta das 4h de Brasília. Trata-se da primeira delegação de líderes europeus a visitarem a capital da Ucrânia desde o início da invasão russa, há vinte dias.

O encontro ocorre ao mesmo tempo em que Kiev é atingida por ataques das forças de Vladimir Putin. Nesta terça, um bairro residencial foi atingido e um prédio pegou fogo. Há relatos de mortos e feridos. Além disso, a capital entrará em toque de recolher de 35 horas a partir desta noite.