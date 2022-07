Em mais uma polêmica, Elon Musk nega caso com esposa de fundador do Google

Sempre cercado em polêmicas, o bilionário Elon Musk, da Tesla e SpaceX, negou ter qualquer relacionamento com Nicole Shanahan, esposa de Sergey Brin, confundador do Google. A declaração veio após o Wall Street Journal ter levantados rumores sobre o fim da amizade de Musk com Brin por conta do suposto caso extraconjugal.

Em seu perfil no Twitter, o ricaço afirmou que permanece próximo do magnata do Google e argumentou que “estavam juntos em uma festa” na noite anterior. Musk também acrescentou que nunca se envolveu com a esposa do amigo.

“Eu só vi Nicole duas vezes em três anos, ambas as vezes com muitas outras pessoas ao redor. Nada romântico”, escreveu o bilionário, acusando o jornal de espalhar notícias falsas sobre ele e suas empresas.

+ Filha transgênero de Elon Musk vai a tribunal para romper com pai

Com uma fortuna estimada em mais de US$ 240 bilhões (R$ 1,3 trilhão), segundo o Bloomberg Billionaires Index, o CEO da Tesla é a pessoa mais rica do mundo. No mesmo ranking, ocupando a oitava posição, está o cofundador do Google, com um patrimônio avaliado em cerca de US$ 95 bilhões (R$ 514 bilhões).

+ Twitter processa Elon Musk e inicia batalha judicial

Continua após a publicidade

De acordo com o Wall Street Journal, Musk e Shanahan tiveram um breve affair em dezembro do ano passado. O relacionamento extraconjugal teria levado Brin a pedir oficialmente o divórcio. Na época do suposto caso, o casal já estava em fase de separação, mas ainda vivia na mesma casa.

Apesar de terem um acordo pré-nupcial, Brin e Shanahan estão atualmente negociando um acordo que pode chegar a US$ 1 bilhão (R$5,4 bilhões), segundo o jornal.

Shanahan é advogada no estado da Califórnia, fundadora da empresa de tecnologia jurídica ClearAccessIP e da Fundação Bia-Echo, de acordo com seu perfil no LinkedIn. A Fundação Bia-Echo é uma organização filantrópica que promove “longevidade reprodutiva e igualdade, reforma da justiça criminal e um planeta saudável e habitável”, segundo o site oficial da instituição.

Além do suposto caso, a vida pessoal de Musk tem sido turbulenta nos últimos meses. Em junho, Vivian Jenna Wilson, herdeira do bilionário, pediu a um tribunal da Califórnia que reconheça seu novo nome e gênero, dizendo que não deseja mais se relacionar com seu pai famoso e rico “de forma alguma”.

Já no âmbito profissional também há reveses. Conforme previsto, o Twitter entrou com uma ação formal contra o bilionário, após a quebra do contrato de 44 bilhões de dólares para a compra da rede social.

Para o magnata, os executivos da rede social “enganaram” o público e os usuários falsos seriam muito mais numerosos do que foi anunciado previamente. Cerca de 1 milhão de contas de spam são excluídas diariamente, segundo informações divulgadas pela companhia.

A equipe de defesa do Twitter alega “invalidez” na decisão de Musk e diz que o nível de contas falsas na plataforma é auditado por especialistas. Segundo os advogados, Musk violou “intencionalmente e materialmente” o acordo de compra da rede social e deve seguir com os trâmites.