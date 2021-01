Em despedida, Trump diz que seu movimento político ‘está apenas no começo’

Em mensagem de despedida em seu último dia na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta terça-feira, 19, que o país ore pelo sucesso do governo do democrata Joe Biden, que assume o cargo na quarta-feira. Mas também deixou claro que não pretende se afastar da vida pública, afirmando que “o movimento que iniciamos está apenas no começo”.

“Esta semana, inaugura-se uma nova Presidência e rezemos pelo seu sucesso para que os Estados Unidos continuem sendo um lugar seguro e próspero”, disse o republicano em vídeo de 19 minutos divulgado no canal de YouTube da Casa Branca, sem mencionar o nome de Biden. “Enquanto me preparo para entregar o poder a um novo governo ao meio-dia de quarta-feira, quero que saibam que o movimento que iniciamos está apenas começando. Nunca houve nada parecido. ”

No vídeo, o presidente americano também comentou sobre a invasão ao Congresso, em Washington, no dia 6 de janeiro. Ele nega qualquer responsabilidade pelo ato.

“Todos os americanos ficaram horrorizados com o ataque ao nosso Capitólio. A violência política é um ataque a tudo que prezamos enquanto americanos. Isso nunca pode ser tolerado.”

Uma semana depois da invasão, em 13 de janeiro, a Câmara dos Representantes acusou Trump de “incitar a insurreição” e, após longa deliberação, os deputados aprovaram o pedido de afastamento por 232 votos a favor e 197 contra, incluindo 10 votos de legisladores republicanos. O Senado, por sua vez, não deve julgar o caso antes do fim do mandato de Trump, que termina nesta quarta 20, mas a aprovação do processo pode acabar com qualquer chance de o magnata voltar a concorrer ao cargo nas próximas eleições.

Trump não comparecerá à posse de Biden na quarta-feira, 20. Ele será o primeiro presidente em exercício desde Andrew Johnson (no poder de 1865 a 1869) a evitar a posse de um sucessor.

No mesmo dia, ele terá uma cerimônia de despedida na Base Aérea Andrews, nos arredores de Washington, onde deve ser homenageado por militares.