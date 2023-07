Em contraofensiva, Ucrânia anuncia recaptura de aldeia ao sul do país

Enquanto o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira, 27, que os ataques da Ucrânia no sul intensificaram, os soldados ucranianos recapturaram o vilarejo de Staromaiorke, no sudeste do país.

A região localizada em Donetsk estava sob controle das forças russas, mas um vídeo publicado nesta quinta pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mostrou o exército no local já libertado.

“A 35ª brigada e a unidade de defesa territorial ‘Ariy’ cumpriram sua tarefa e libertaram o vilarejo de Staromaiorske. Glória à Ucrânia!” disse um soldado no vídeo.

🇺🇦 The 35th Brigade reports about liberation of Staromaiorske in Donetsk Oblast, an area of intense fighting.

The village of Urozhaine should be next. pic.twitter.com/rvv5DlX090

— Dmitri (@wartranslated) July 27, 2023