Putin alerta que ataques ucranianos se intensificaram nas linhas de frente

Giro VEJA - quinta, 27 de julho

Tebet põe panos quentes na crise sobre comando do IBGE

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, fez de tudo hoje para aliviar as tensões a respeito da indicação de Marcio Pochmann como novo presidente do IBGE. O economista, que é quadro histórico do PT, vinha sendo criticado nos bastidores como escolha para comandar o instituto. Tebet disse que a indicação é uma escolha pessoal do presidente Lula e que o economista é bem-vindo na equipe.