Em carta divulgada pelo Planalto, Biden defende cooperação com o Brasil

O presidente americano, Joe Biden, enviou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro em resposta à mensagem enviada pelo brasileiro na sua posse, em janeiro. De acordo com o Palácio do Planalto, o democrata defendeu que Brasil e Estados Unidos trabalhem juntos nas áreas de clima e combate à pandemia.

O conteúdo da carta escrita por Biden foi divulgado nesta quinta-feira, 18, pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência. A íntegra do documento não foi divulgada, mas de acordo com o Planalto a mensagem tem data do dia 26 de fevereiro.

Na carta, Biden lembra as visitas que fez ao Brasil no período em que foi vice-presidente e diz que “não há limites para o que o Brasil e os EUA podem conquistar juntos”. “Destacou que as duas nações compartilham trajetória de luta pela independência, defesa de liberdades democráticas e religiosas, repúdio à escravidão e acolhimento da composição diversa de suas sociedades”, diz a nota da Secom.

O presidente americano ainda afirmou que os dois países tem a oportunidade de unir esforços no enfrentamento aos desafios da pandemia e do meio ambiente, e pediu cooperação em fóruns multilaterais, como a COP26 —Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas— e a Cúpula do Clima, encontro que o governo dos EUA planeja promover em 22 de abril.

“Ao final, o presidente Biden salientou que seu governo está pronto para trabalhar em estreita colaboração com o Governo brasileiro neste novo capítulo da relação bilateral”, finaliza a nota do Planalto.

Joe Biden tomou posse em janeiro, após vencer uma eleição conturbada contra o ex-presidente Donald Trump. Aliado do magnata republicano, Bolsonaro foi um dos últimos líderes mundiais a cumprimentar Biden pela vitória.

Um dos principais pontos de tensão entre o novo governo democrata dos EUA e a atual administração do Brasil é o meio ambiente. Biden é um grande defensor de políticas em favor do clima e das florestas e deve pressionar Bolsonaro a adotar medidas relevantes na Amazônia.