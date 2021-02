Em campanha bem-humorada, Elton John convida britânicos a se vacinarem

Em tom humorístico, o músico Elton John, de 73 anos, e o ator Michael Caine, de 87, participaram de um anúncio produzido pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido para estimular a população a se vacinar contra o coronavírus.

O vídeo, divulgado nesta quarta-feira, 10, simula um teste, como os feitos por atores para conseguir papeis em filmes, no qual o cantor parece passar por problemas para achar a melhor atuação. “Como você pode ver, ainda estou de pé”, diz ele, em referência ao hit de 1983 “I’m Still Standing” (“Ainda estou de pé”, em tradução livre).

“Quanto mais gente na sociedade se vacinar, mais chance teremos de erradicar a pandemia do coronavírus. É muito importante dizer que todas as vacinas passaram por todos os testes de segurança e qualidade”, completa o cantor.

Na sequência, Michael Caine aparece em cena com comportamento contrário ao de Elton John, sentado em uma poltrona onde acabara de ser vacinado. “Acabei de ser vacinado contra a Covid. Não doeu! E muita gente não sabe disso”, diz de forma serena, recebendo elogios do diretor fictício.

Apesar das brincadeiras em vídeo, os dois já foram vacinados na vida real.

Lights, camera, vaccine! 🎬

Thanks @eltonofficial and @themichaelcaine for encouraging people to get the #COVIDVaccine. (Sorry it didn't quite work out, Elton.) 😬 pic.twitter.com/m0BIzKIu1b

