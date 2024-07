Em 1ª fala após virar candidata, Kamala elogia Biden sem mencionar campanha

A vice-presidente dos Estados Unidos, e agora candidata à presidência pelo Partido Democrata, Kamala Harris, fez sua primeira aparição pública nesta segunda-feira, 22, desde a desistência do chefe da Casa Branca, Joe Biden, da corrida pela reeleição. Em discurso no jardim sul da Casa Branca para celebrar as equipes campeãs da Associação Atlética Universitária Nacional (NCAA, na sigla em inglês), organização por trás da maioria dos programas de esporte universitário americano, ela teceu uma série de elogios a Biden, sem mencionar ainda sua própria campanha.

No início da fala, referindo-se ao fato de que o presidente contraiu Covid-19 e ainda está em isolamento, Harris afirmou que “Biden queria estar aqui hoje”, que “está se sentindo melhor e se recuperando rápido”, e que “espera estar de volta à estrada em breve”.

“O legado de realizações de Joe Biden nos últimos três anos é incomparável na história moderna. Em um mandato, ele já superou o legado da maioria dos presidentes que cumpriram dois mandatos”, declarou ela, que foi endossada pelo chefe da Casa Branca para assumir a cabeça de chapa da campanha democrata contra o ex-presidente americano, o republicano Donald Trump.

Harris descreveu como conheceu Biden – através do filho mais velho dele, Beau, que era procurador-geral do estado natal de Delaware enquanto ela era promotora pública –, e disse que as histórias sobre as qualidades do atual presidente se confirmaram durante a convivência entre os dois.

“As qualidades que Beau reverenciava em seu pai são as mesmas que tenho visto todos os dias em nosso presidente: sua honestidade, sua integridade, seu compromisso com sua fé e sua família, seu grande coração e seu profundo amor por nosso país. E sou testemunha em primeira mão de que todos os dias o nosso presidente, Joe Biden, luta pelo povo americano, e estamos profundamente gratos pelo seu serviço à nossa nação”, declarou Harris.

Em sutil aceno ao fato de que acabou de receber o bastão do presidente para continuar esse “legado incomparável”, a vice-presidente escolheu elogiar, além dos próprios atletas da NCAA, suas equipes de apoio.

“Todos vocês sabem o que significa comprometer-se e perseverar e sabem o que significa contar com companheiros de equipe. Durante uma longa temporada, as equipes esportivas tornam-se uma família. Vocês confiam uns nos outros, desenvolvem relacionamentos que durarão a vida toda e tornam as pessoas ao seu redor melhores em todos os sentidos”, declarou. “E quando vocês jogam, inspiram pessoas em todo o nosso país, lembram a todos nós o que pode ser alcançado com trabalho duro e ambição. E claro, nenhum de vocês chegou aqui sozinho.”

Depois do evento na Casa Branca, Harris irá a Wilmington, Delaware, para um evento de campanha. A cidade já era a sede da campanha Biden-Harris quando ele ainda encabeçava a chapa.