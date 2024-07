Desistência de Biden encoraja recorde de doações ao Partido Democrata

A notícia chocante de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desistiu da reeleição e endossou a candidatura da vice-presidente Kamala Harris na corrida pela Casa Branca provocou uma enxurrada de doações ao Partido Democrata. A legenda teve o maior dia de doações em quatro anos, arrecadando US$ 46,7 milhões (cerca de R$ 259 milhões, na cotação atual) apenas no domingo 21.

A ActBlue, a plataforma de arrecadação de fundos ligada aos democratas, revelou que, na noite de domingo, pouco após o anúncio de Biden, pequenos doadores direcionaram dezenas de milhões de dólares à campanha de Harris.

“A partir das 21h, horário do leste dos Estados Unidos, apoiadores populares doaram US$ 46,7 milhões por meio do ActBlue após o lançamento da campanha da vice-presidente Kamala Harris”, afirmou a ActBlue em postagem no X, antigo Twitter. “Este foi o dia de maior arrecadação de fundos do ciclo de 2024. Os doadores de pequenos montantes estão entusiasmados e prontos para enfrentar esta eleição.”

+ Biden apoia Kamala Harris como candidata; saiba como fica disputa nos EUA

O valor total de doações, segundo o jornal americano The New York Times, estabeleceu um novo recorde de contribuições diárias – o último era do ciclo eleitoral de 2020. Ainda de acordo com o jornal, a campanha democrata agora totaliza mais de US$ 50 bilhões. Além disso, a ActBlue ultrapassou a marca de US$ 14 bilhões de doações arrecadadas desde sua fundação, em 2004.

Ânimo renovado

O aumento do entusiasmo dos doadores democratas contrasta marcadamente com a frieza em relação a Biden, que viu arrecadações caírem – ou congelarem completamente, no caso de alguns Super Pacs – desde o seu desempenho desastroso no primeiro debate presidencial, e as seguidas especulações sobre o futuro de sua candidatura.

Nesta segunda-feira, todos os 50 presidentes estaduais do Partido Democrata endossaram Harris como nova candidata presidencial do partido. Se sua nomeação se concretizar, ela concorrerá contra o candidato republicano e ex-presidente americano, Donald Trump.

Continua após a publicidade

+ Equipe de Biden ficou sabendo da desistência um minuto antes do comunicado

A agência de notícias Reuters reportou que os presidentes estaduais da legenda realizaram uma teleconferência depois que Biden anunciou a desistência, num esforço de união. A indicação de Harris, embora seja a escolha mais óbvia, ainda não está concretizada, já que outros pré-candidatos democratas podem desafiá-la na convenção nacional do partido, em 19 de agosto.

“Após o anúncio do presidente Biden, nossos membros imediatamente se reuniram para se unirem em torno da candidata que tem um histórico de vencer eleições difíceis e que é líder comprovada nas questões que são importantes para os americanos: liberdade reprodutiva, prevenção da violência com armas de fogo, proteção climática, reforma do sistema de justiça e reconstrução da economia”, disse Ken Martin, presidente da Associação dos Comités Democráticos Estaduais, em comunicado.