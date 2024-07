Equipe de Biden ficou sabendo da desistência um minuto antes do comunicado

Para evitar vazamentos de informação, a maioria da equipe do presidente Joe Biden só foi informada um minuto antes do anúncio oficial da desistência do ex-presidente feito nas redes sociais neste domingo, 21. O relato dos bastidores do abandono da disputa à reeleição publicado pelo jornal The New York Times mostra que a carta com a decisão de Biden começou a ser escrita na tarde de sábado, com a ajuda de Steve Ricchetti, um dos conselheiros mais próximos do presidente, e o estrategista-chefe, Mike Donilon.

Após o péssimo desempenho no debate e o aumento das pressões dentro do partido, o presidente dos Estados Unidos tomou a decisão final sobre sair da corrida presidencial em um momento de isolamento em sua residência em Rehoboth Beach em Delaware. O presidente está se recuperando da Covid 19. Segundo o New York Times, estavam com Biden apenas Ricchetti e mais dois assessores: Annie Tomasini, vice-chefe de gabinete, e Anthony Bernal, chefe de gabinete da primeira-dama, Jill Biden.

A decisão foi sacramentada apenas na manhã de domingo. Biden fez ligações para informar pessoalmente três pessoas: a vice-presidente Kamala Harris, Jeffrey D. Zients, chefe de gabinete da Casa Branca e Jen O’Malley Dillon, presidente da campanha.

A voz rouca e a Covid 19, fizeram com que o presidente achasse melhor fazer o anúncio por escrito. Donilon ajudou na redação do texto e Ricchetti cuidou de montar um plano de comunicação, escolhendo quem e quando informar ou notificar.

Conselheiros mais seniores da Casa Branca e de campanha ficaram sabendo um minuto antes do público. Por chamada de vídeo, o presidente avisou, leu a carta e agradeceu pelo trabalho.

Com a mensagem no ar, Jeffrey D. Zients, chefe de gabinete da Casa Branca, começou a fazer chamadas para outros funcionários da Casa Branca, confirmando a veracidade da carta. O mesmo fez com demais funcionários do gabinete, que ficaram sabendo da desistência junto com o restante do mundo. Lágrimas, choque e alívio.

Depois disso, Joe Biden seguiu fazendo chamadas, conversando com líderes do Congresso e aliados. Segundo uma fonte do jornal, o objetivo de Biden, ao segurar a informação até o último minuto, foi evitar “intrigas e os vazamentos que atormentaram sua campanha nas últimas semanas”.