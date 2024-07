Biden apoia Kamala Harris como candidata; saiba como fica disputa nos EUA

Com a desistência de Joe Biden à reeleição, o posto de candidato democrata à presidência dos Estados Unidos ficou aberta — e vai agitar o cenário político americano nos próximos dias. O prazo para o partido apresentar um novo nome é apertado e, agora, existem dois caminhos possíveis para que isso seja feito o quanto antes. Confira:

A escolha de Biden

Logo após a divulgação de seu comunicado de desistência, o atual presidente americano publicou nas redes sociais uma mensagem apoiando sua vice, Kamala Harris, como nova candidata democrata em seu lugar. “Escolher Kamala Harris como minha vice foi a melhor decisão que já tomei. Hoje, quero oferecer meu apoio e suporte para que Kamala seja indicada pelo nosso partido. Democratas, está na hora de nos unirmos para derrotar o Trump”, escreveu Biden, e, em seguida, pediu doações para a campanha da colega. O reforço do atual presidente, claro, é um empurrão e tanto na possível candidatura de Kamala, mas a escolha final não é dele.

https://x.com/JoeBiden/status/1815087772216303933

Os próximos passos do partido democrata

A decisão está nas mãos dos democratas, que devem, em uma reunião virtual, decidir se Kamala possui o apoio majoritário do partido para concorrer às eleições ou não. Se não conseguir essa maioria, ela ainda vai disputar a indicação com outros nomes democratas, escolha que será anunciada em uma convenção no dia 19 de agosto. Se este for o caminho, será a primeira vez desde 1968 que os democratas passam por essa experiência de escolha de última hora.

Outros possíveis concorrentes para Kamala

Entre os que gostaria de concorrer às eleições pelo partido estão alguns nomes pesados por lá. É o caso do governador da Califórnia, Gavin Newsom, um crítico à tentativa de reeleição de Biden. A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, uma forte oponente de Donald Trump, e o governador do Illinois, o bilionário JB Pritzker, são também possibilidades dispostas a tentar sua chance rumo à Casa Branca.

Quando é a votação para as eleições americanas?

A eleição acontece no dia 5 de novembro. Porém, como é possível votar à distância via correio, existem locais onde será possível mandar seu voto a partir de setembro para ser computado com os demais em novembro.