O que as pequisas dizem sobre as chances de Kamala Harris nas eleições

Com a desistência de Joe Biden para concorrer à presidência dos Estados Unidos este ano, a atual vice, Kamala Harris, se tornou o nome mais provável para substituí-lo nas cédulas de votação. Kamala ainda precisa passar pelo crivo do partido democrata, mas sua força já vem sendo testada pelas pesquisas eleitorais caso ela entre na disputa contra Donald Trump, o candidato republicano.

Pesquisas recentes, entre elas algumas feitas após o atentado contra Trump, mostraram que Kamala possui um desempenho parecido com o de Biden entre as intenções de voto dos americanos: tanto ela quanto o atual presidente estão tecnicamente empatados com Trump — que costuma aparecer na frente, com 2 a 3 pontos percentuais. Pesa contra Kamala (e contra qualquer outro candidato democrata) o pouco tempo de campanha para arrebanhar votos dos indecisos antes das urnas, que abrem no dia 5 de novembro.

As duas mulheres que poderiam bater Trump nas eleições

Curiosamente, duas outras mulheres se revelam em alta nas pesquisas quando são colocadas em um cenário hipotético contra Donald Trump. São elas Hillary Clinton, que disputou a presidência em 2016 e perdeu para Trump, e a ex-primeira dama Michelle Obama. Hillary aparece com 43% das intenções de voto contra 40% de Trump segundo a empresa de dados Bendixen & Amandi. Já Michelle, de acordo com a pesquisa da Reuters/Ipsos, daria um banho de 50% contra 39% de Trump. Nenhuma das duas, porém, estão entre os possíveis nomes a serem escolhidos pelos democratas.