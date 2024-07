Além de Kamala, há outros cotados para substituir Biden?

Após a desistência do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da reeleição neste domingo 21, o posto de candidato democrata à presidência fica aberto a menos de 100 dias das eleições.

Logo após a divulgação de seu comunicado de desistência, o presidente americano publicou nas redes sociais uma mensagem apoiando sua vice, Kamala Harris, como nova candidata democrata em seu lugar. “Escolher Kamala Harris como minha vice foi a melhor decisão que já tomei. Hoje, quero oferecer meu apoio e suporte para que Kamala seja indicada pelo nosso partido. Democratas, está na hora de nos unirmos para derrotar o Trump”, escreveu Biden.

Apesar do apoio de Biden ter um peso importante, a escolha final não será feita pelo presidente e está nas mãos dos democratas, que devem decidir se Kamala possui o apoio majoritário do partido para concorrer às eleições ou não. Caso não atinja a maioria, a vice disputará a indicação com outros nomes democratas até que a escolha oficial seja anunciada em uma convenção no dia 19 de agosto.

Cory Booker

Após alguns dos principais nomes cotados para substituir Biden declararem apoio a Kamala, o senador de Nova Jersey, Cory Booker, se torna um possível concorrente da atual vice-presidente na corrida à Casa Branca. Ele demonstrou interesse em concorrer nas eleições de 2020 contra Trump, mas não levou sua campanha muito adiante.

Em um comunicado publicado em suas redes sociais, Booker elogiou Biden afirmando que ele “decidiu ser a ponte para uma nova geração de líderes” após sua desistência.

O presidente do Partido Democrata de Nova Jersey, LeRoy Jones, por sua vez, disse que gostaria que Booker fosse escolhido para vice-presidente.

Apoio a Kamala

A vice-presidente é a favorita a substituir Biden como candidata democrata e já recebeu o apoio de nomes importantes de seu partido.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou seu apoio à candidatura de Kamala no domingo. Seu nome era um dos mais cotados como um possível candidato à corrida pela Casa Branca após a desistência de Biden. “Com a nossa democracia e o nosso futuro em jogo, ninguém é melhor para enfrentar a visão sombria de Donald Trump e guiar o nosso país numa direção mais saudável do que a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris”, escreveu Newsom em suas redes sociais.

O governador de Illinois, J.B. Pritzker, e a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, nomes mencionados como um possíveis concorrentes de Kamala, apoiaram a candidatura da vice-presidente nesta segunda-feira, 22.

Josh Shapiro, governador da Pensilvânia e outro potencial nome para liderar o partido democrata nas eleições presidenciais, também endossou Kamala. Ele afirmou que fará “tudo o que puder para ajudar a eleger Kamala Harris como a 47º presidente dos Estados Unidos.”

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Pete Buttigieg, que se candidatou à presidência em 2020, afirmou em um comunicado no domingo que fará “tudo o que puder para ajudar Kamala a se tornar a próxima presidente dos Estados Unidos”.

Quem ainda não apoiou Kamala

Apesar da ampla rede de apoio, Kamala ainda não foi endossada por vozes importantes do partido, incluindo o ex-presidente Barrack Obama e a ex-presidente da Câmara dos Deputados Nancy Pelosi.

Obama não mencionou Harris ou qualquer outro possível substituto para a chapa democrata em uma longa declaração divulgada no domingo, na qual se referiu à Biden como “um patriota da mais alta ordem” e “um dos presidentes mais importantes dos EUA”.

Os principais nomes democratas no Congresso, o chefe da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, também emitiram declarações sem mencionar Harris.

Uma pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada na última terça-feira 16 sugeriu que a única pessoa que venceria Trump na corrida à Casa Branca seria Michelle Obama. No entanto, a ex-primeira-dama já afirmou repetidamente que não pretende se candidatar.