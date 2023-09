Elon Musk se enfia em debate sobre migração em visita à fronteira dos EUA

O bilionário Elon Musk entrou no debate sobre imigração nos Estados Unidos fazendo uma uma visita à fronteira do Texas com o México para se reunir com políticos locais e forças de segurança nesta quinta-feira 28. Segundo Musk, o encontro teve o objetivo de obter o que chamou de uma visão “sem filtros” da situação.

Durante a viagem, Musk visitou a cidade de Eagle Pass, onde multidões de imigrantes atravessam há vários dias o Rio Grande, perto de uma ponte ferroviária, sem se intimidar pelo arame farpado instalado pela Guarda Nacional ao longo das margens do rio. De camiseta, chapéu de cowboy preto e óculos escuros estilo aviador, o bilionário pediu uma revisão das leis de imigração no país.

Na plataforma X, antigo Twitter, que Musk comprou em abril deste ano, ele publicou um vídeo pedindo a aprovação de um “sistema de imigração legal bastante expandido”. Segundo ele, a ideia seria acolher “trabalhadores honestos” estrangeiros, e ao mesmo tempo proibir a entrada dos que “infringem a lei”.

Went to the Eagle Pass border crossing to see what’s really going on pic.twitter.com/ADYY2XvAKT — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023

A visita de Musk ocorre no momento em que milhares de imigrantes se aventuraram no norte do México nos últimos dias em trens de carga e ônibus para atravessar a fronteira, em um aumento busca por asilo nos Estados Unidos.

O crescimento de chegadas nas cidades fronteiriças segue uma calmaria anterior, na sequência de uma nova política de asilo imposta pela administração do presidente Joe Biden.

