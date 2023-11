Egito reabre passagem de Rafah e estrangeiros podem voltar a deixar Gaza

Autoridades egípcias que atuam na fronteira com a Faixa de Gaza disseram nesta quinta-feira, 9, que a passagem de Rafah, única rota de saída da zona de guerra atualmente, foi reaberta e espera-se que mais estrangeiros possam deixar o território palestino para o Egito.

Na quarta-feira, 9, a rota foi interditada. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Vedant Patel, o motivo foram “circunstâncias de segurança”, mas não deu mais detalhes. Autoridades egípcias afirmaram que havia divergências sobre a segurança das ambulâncias que transferiam civis feridos para fora de Gaza, com suspeitas de que havia integrantes do Hamas nos veículos.

Anteriormente, o Egito também fechou a passagem no último final de semana, em protesto contra o bombardeio de uma ambulância que Israel dizia transportar terroristas escondidos entre feridos para serem evacuados ao Egito.

Patel reiterou que autoridades estavam trabalhando com os governos egípcio e israelense para reabri-la, enquanto estrangeiros aguardam para deixar a zona de guerra – incluindo 34 brasileiros.

De acordo com o jornal americano The Washington Post, algumas pessoas começaram a entrar na passagem pelo lado de Gaza nesta quinta-feira. No entanto, as listas de nomes autorizados a deixar o território divulgadas pelo Egito, em consulta com Tel Aviv, Washington e Doha – mediadores do processo – não foram atualizadas.

Acredita-se que a passagem esteja reaberta apenas para as cerca de 4.100 pessoas que já tinham permissões nas seis primeiras listas de nomes, além dos feridos – que terão de voltar a Gaza após tratamento no Egito.

Para os brasileiros, a frustração continua. Na semana passada, o chanceler israelense, Eli Cohen, disse ao chefe do Itamaraty, Mauro Vieira, que todos deveriam sair até esta quarta. No entanto, os incidentes na fronteira atravancaram o processo.

O embaixador israelense em Brasília, Daniel Zohar Zonshine, divulgou mensagem na quarta-feira 8 para negar que seu país vete a passagem de cidadãos de países específicos.

“O Estado de Israel está empregando esforços para evacuar todos os estrangeiros de 20 países para aumentar a cota de forma a compensar o atraso causado pelo Hamas. Está fazendo tudo que está ao seu alcance para articular a saída dos brasileiros de forma segura e o mais rápido possível”, declarou.

