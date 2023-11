Durante cessar-fogo, ajuda humanitária começa a entrar em Gaza

Em meio a um cessar-fogo temporário entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas nesta sexta-feira, 24, a primeira pausa em 48 dias de conflito que devastou a Faixa de Gaza, caminhões de ajuda começaram a entrar no enclave palestino, vindos do Egito. Imagens da Reuters TV mostraram que o primeiro movimento dos veículos 90 minutos depois do início da trégua, às 7h do horário local (2h de Brasília).

Dois dos caminhões, representando organizações egípcias, ostentavam faixas que diziam “Juntos pela Humanidade”. Em outras, lia-se: “Pelos nossos irmãos em Gaza”.

Trucks carrying aid enter the #Gaza Strip after the temporary ceasefire agreement between the #Palestinian resistance and #Isreali occupation, following weeks of siege that affected all aspects of life. pic.twitter.com/lYSP07jOCw — Quds News Network (@QudsNen) November 24, 2023

A entrada de ajuda humanitária em Gaza, desesperadamente necessária devido à crise humanitária que se estabeleceu durante semanas de bombardeios israelenses ao território, foi permitida nos termos do acordo para a pausa nos combates. Segundo a agência de notícias Reuters, citando autoridades palestinas, no meio da manhã, 60 caminhões transportando bens essenciais haviam atravessado a fronteira entre o Egito e o território palestino por meio da passagem de Rafah.

Continua após a publicidade

Cairo afirmou que 130 mil litros de diesel e quatro caminhões de gás serão entregues diariamente a Gaza, bem como 200 caminhões de ajuda humanitária.

A agência COGAT de Israel, que faz a ponte com os palestinos em assuntos civis, informou que quatro tanques de combustível e quatro tanques de gás de cozinha foram transferidos do Egito para grupos humanitários das Nações Unidas no sul de Gaza, via Rafah.

O cessar-fogo envolve ainda a libertação de 13 mulheres e crianças israelenses mantidas como reféns pelo Hamas, em troca de prisioneiros palestinos detidos em prisões israelenses. A previsão é de que os cativos do Hamas sejam soltos às 16h do horário local (11h de Brasília).

Continua após a publicidade

O número total de reféns libertos deve subir para 50 ao longo dos quatro dias de trégua, de acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al-Ansari, em Doha. Todos foram sequestrados no ataque inicial do Hamas ao sul de Israel, no dia 7 de outubro.

Israel, por sua vez, vai soltar 39 prisioneiros palestinos, entre eles 24 mulheres e 15 adolescentes, detidos na Cisjordânia ocupada, em troca dos 13 reféns.

Segundo Tel Aviv, o cessar-fogo pode ser prolongado para além dos quatro dias inicialmente acordados se o Hamas continuar a libertar reféns a uma taxa de pelo menos 10 pessoas por dia.

Continua após a publicidade