Dupla é acusada de tocar discursos de Hitler em som de trem na Áustria

Duas pessoas foram acusadas por supostamente reproduzirem discursos do líder nazista Adolf Hitler em sistemas de alto-falantes em um trem da Áustria no domingo, 14, informou a agência de notícias austríaca Austria Press Agency. Até o momento, os dois suspeitos não foram identificados, porém também foram acusados de fazer a saudação nazista “Heil Hitler” pelo interfone do veículo.

Para conter os suspeitos, as autoridades rastrearam e analisaram os vídeos das câmeras de segurança do trem. Na Áustria, espalhar propaganda nazista é crime.

Os dois suspeitos também são responsáveis por outros dois incidentes da semana passada em trens que vão em direção a Viena. Ambos reproduziram outras gravações pelos alto-falantes, porém ainda não ficou claro se esses conteúdos também tinham conteúdos nazistas.

Acredita-se que os suspeitos abriram as cabines de intercomunicação dos condutores do trem com uma chave de propriedade de todos os funcionários do trem para reproduzirem as gravações.

