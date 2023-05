Drones ucranianos atacam oleodutos na Rússia, diz imprensa do país

Veículos da mídia russa acusam a Ucrânia de ter atingido instalações de oleodutos no interior da Rússia com uma série de ataques de drones neste sábado, 27. Um dos alvos teria sido uma estação que atende o oleoduto Druzhba, responsável por enviar petróleo da Sibéria Ocidental para a Europa. O conselho local de Tver disse que um drone caiu perto da vila de Erokhino, a cerca de 500 km da fronteira com a Ucrânia, informa a Reuters.

Um outro ataque foi identificado no no oeste da Rússia, na região de Pskov, onde dois drones causaram uma explosão que atingiu um prédio administrativo de um oleoduto. O ataque foi deflagrado a dez quilômetros da fronteira entre a Rússia e a Bielorrússia.

Recentemente, o jornal New York Times informou que os setores de inteligência dos EUA acreditam que a Ucrânia estava por trás de um ataque de drones no Kremlin no início de maio. A Ucrânia não reconheceu publicamente o lançamento de ataques contra alvos dentro da Rússia.

O oleoduto de Druzhba, palavra que significa Amizade, foi construído pela União Soviética, com capacidade para gerar dois milhões de barris por dia.