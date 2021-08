Dois brasileiros e suas famílias foram retirados do Afeganistão

O Ministério de Relações Exteriores do Brasil concluiu com sucesso a retirada de dois brasileiros e suas famílias do Afeganistão neste domingo 29. Todos se encontram em boas condições de saúde e sem segurança, segundo o Itamaraty.

Um dos brasileiros, acompanhado de cinco familiares afegãos, foi evacuado para a Espanha na quinta-feira 26, com o auxílio dos governos da Alemanha e da Espanha. O segundo nacional e seus seis familiares afegãos foram transportados para o Paquistão no domingo, em operação terrestre conduzida pela Embaixada do Brasil em Islamabad em coordenação com o governo paquistanês.

A identidade dos brasileiros e o prazo para seu retorno ao Brasil não foram divulgados.

Ao todo, o MRE recebeu informações de cinco brasileiros vivendo no Afeganistão. Apenas dois pediram ajuda para deixar o país e o restante decidiu permanecer ali. “O Itamaraty segue monitorando a situação dos cidadãos brasileiros que manifestaram interesse em permanecer no Afeganistão”, afimou a pasta em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 30.

A chancelaria brasileira afirmou ainda que está atenta a pedidos de afegãos para visto de residência no Brasil, dentro das possibilidades legais de apoio a estrangeiros. Na semana passada o órgão comunicou que poderia conceder vistos humanitários a nacionais afegãs, seguindo critérios semelhantes aos que já funcionam com haitianos e sírios.